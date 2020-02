New Jersey poslalo Ovečkinovi sieť, do ktorej strelil sedemstý gól

Klub ocenil súpera.

28. feb 2020 o 12:02 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Ruský hokejový útočník Alexander Ovečkin dosiahol 22. februára významnú métu. Ako ôsmy hráč v histórii NHL prekonal hranicu 700. gólov.

Podarilo sa mu to na ľade New Jersey Devils. Kanonier Washingtonu Capitals skóroval v 45. minúte stretnutia, keď presnou strelou príklepom prekonal brankára Mackenzieho Blackwooda.

Predstavitelia New Jersey ukázali, že vedia oceniť aj súpera. Ovečkinovi poslali do Washingtonu sieť, do ktorej v pamätnom dueli skóroval. Na Instagrame zverejnili video, v ktorom Rusovi gratulujú k 700. gólu.

Ovečkin stráca na lídra gólovej štatistiky Wayna Gretzkeho 194 gólov. Naopak, na dosah má siedmeho Mika Gartnera (708) alebo šiesteho Phila Esposita (717).