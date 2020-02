Slovan nezvládol úvod zápasu a prehral, v skupine víťazov domáce tímy nebodovali

Hlasy po stretnutí:

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Tri inkasované góly boli brániteľné. Bolo to tesné a o detailoch, preto je škoda, že padli z takých situácií. My môžeme byť spokojní s treťou tretinou, pred ktorou sme strácali dva góly. Dotiahli sme sa na rozdiel jedného a pokojne mohol padnúť aj ďalší. Hráči tvrdo pracovali do posledného momentu. Proti nám stál súper, ktorý hral veľa finále za sebou a v ťažkých zápasoch si vie zachovať pokoj. My sme v niektorých situáciách trochu naivní. Na detailoch ešte musíme zapracovať."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "V prvých 10 minútach sme mali asi nohy ešte v autobuse, na strely sme prehrávali 0:6. Mali sme šťastie, že prvá tretina skončila iba 1:1. Potom sme sa rozhýbali, lepšie sme forčekovali. V druhej sme zahrali výrazne lepšie. Celkovo som rád za výsledok, ktorý sme dosiahli."