Môže to byť problém aj pre Hapala. Vavro v Laziu takmer vôbec nehráva

Slovák opäť chýbal v zostave Lazia.

29. feb 2020 o 17:26 TASR, Jakub Benko

RÍM. Futbalisti Lazia Rím zvíťazili v sobotňajšom zápase 26. kola talianskej Serie A na domácom štadióne nad Bolognou 2:0. Slovenský obranca Denis Vavro presedel celý zápas na lavičke náhradníkov.

Lazio rozhodlo o triumfe už v prvom polčase, keď strelilo v 20. a v 22. minúte oba góly.

Hostia po prestávke síce dvakrát rozvlnili sieť, ale prvý gól arbiter neuznal pre faul na brankára domácich a pri druhom VAR preukázal postavenie hosťujúceho hráča mimo hry.

Lazio sa po zisku troch bodov dostalo do čela tabuľky so 62 bodmi, druhý Juventus so 60 bodmi však má o zápas menej.

Oproti Dánsku je to obrovský rozdiel

Súvisiaci článok Hapal zhodnotil prestupy Dudu, Lobotku či Boženíka. Stretol sa aj s Weissom Čítajte

Zatiaľ čo sa Lazio darí, slovenský stopér nemôže hovoriť o spokojnosti.

Vavro síce odohral celý zápas na ihrisku Janova, ktorý predchádzal duelu s Bolognou, to však bol preňho nateraz jediný celozápasový pobyt na ihrisku od začiatku kalendárneho roka.

Dvadsaťtriročný člen reprezentačného výberu Slovenska okrem toho nastúpil len v dvoch prípadoch, ako striedajúci hráč. Od januára teda dohromady odohral len niečo vyše dvoch hodín.

Vavro bol pritom zvyknutí na oveľa väčšiu zápasovú záťaž. Veď v posledných dvoch sezónach, ktoré strávil v dánskej Kodani, odohral dokopy až 61 duelov.

Naopak, v Laziu doteraz nepresvedčil trénera. Od septembra sa v základnej zostave v rámci zápasov Serie A objavil len jediný raz.

Hapal uprednostňuje zápasovú prax

Viac priestoru dostával v Európskej lige, kde však jeho tím nedokázal postúpiť zo základnej skupiny.

Nedostatok zápasovej praxe môže byť pre Vavra diskvalifikačným aj pre reprezentáciu.

Tréner Pavel Hapal sa netají tým, že radšej uprednostňuje futbalistov, ktorí vo svojich kluboch nastupujú pravidelne.

Už v marci pritom čaká Slovensko dôležitý domáci barážový duel o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy s Írskom a prípadný rozhodujúci zápas proti úspešnému z dvojice Severné Írsko - Bosna a Hercegovina.

Vavro tak má už veľmi málo času na získanie potrebného času stráveného na ihrisku.

Serie A 2019/2020- 26. kolo - výsledky - sobota

Lazio Rím - FC Bologna 2:0 (2:0)

Góly: 20. Alberto, 22. Correa

/D. Vavro (Lazio) na lavičke náhradníkov/