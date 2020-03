Žilina v šlágri prehrávala o dva góly, ale vyrovnala. Slovan vydrel víťazstvo

Hlasy po stretnutí:

Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: "Súhlasím s tým, že zápas bol otvorený, nesúhlasím s tým, že si súper strelil dva vlastné góly. Mali sme veľa ďalších šancí, aby sme zápas uzatvorili. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene. V stredu hráme Slovnaft Cup so Slovanom, chceme postúpiť."

Peter Léránt, tréner Serede: "Úvod zápasu sme odohrali kvalitný, súpera sme nepustili do žiadnej príležitosti. Dali sme gól a kontrolovali sme hru až do inkasovaného gólu, keď sme urobili hrubú chybu. Druhý polčas bol otvorený, hralo sa v dobrom tempe. Zase sme si dali v podstate vlastný gól. Zápas bol otvorený až do konca, nastrelili sme brvno. V závere nás pribrzdilo vylúčenie."