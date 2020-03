Réway strelil gól po takmer dvoch rokoch, stihol sa aj pobiť

Po zápase sa ospravedlnil súperovi.

2. mar 2020 o 17:40 Jerguš Radačovský

Počkajte, kým sa video načíta

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/eJ6bsnf5lR0

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Martin Réway prežil v nedeľňajšom 4. kole nadstavbovej skupiny Tipsport ligy hektický zápas.

Dvadsaťpäťročný hráč Popradu sa v prvej tretine dostal do potýčky s útočníkom Banskej Bystrice Gilbertom Gaborom, ktorá vyvrcholila do bitky. O hlavu vyšší protihráč Réwaya bez problémov poslal na zem.

V 34. minúte sa Slovák prezentoval v lepšom svetle, keď sa dostal k odrazenému puku a vyrovnával na priebežných 3:3. Poprad nakoniec prehral v Bamskej Bystrici 3:5.

Gól Martina Réwaya od času 2:55 min

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DZdjM62MUK8

Réway strelil svoj prvý gól po takmer dvoch rokoch, keď skóroval ešte v drese Slovana Bratislava. Za Poprad doteraz odohral štyri duely, v ktorých okrem gólu raz asistoval.

"Vedel som, že som dlho nedal gól, ale neupieral som sa na to, že by to bolo až dva roky. Hrám predovšetkým pre tím, no som rád, že mi to tam aj padlo. Dôležitejšie by bolo, ak by sme vyhrali," povedal Réway pre bystricoviny.sk.

V pozápasovom vyjadrení spomenul aj konflikt so súperom. "Čo sa týka bitky s Gaborom, rupli mi nervy. Ospravedlnil som sa Gilbertovi, musím si na takéto veci dávať pozor," dodal.