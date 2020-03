Plíšková chce zabojovať o medailu na olympiáde, koronavírusu sa nebojí

Svetová trojka na najväčšom športovom podujatí ešte neštartovala.

3. mar 2020 o 9:25 SITA

BRATISLAVA. Česká tenistka Karolína Plíšková potvrdila, že na prelome júla a augusta chce zabojovať o medailu na olympijských hrách v japonskom Tokiu.

Pred začiatkom sezóny v tom ešte nemala jasno, ale najnovšie v rozhovore pre český denník Sport priznala, že by ju od štartu pod piatimi olympijskými kruhmi mohlo odradiť jedine zranenie.

Vírus komplikoval situáciu aj pred štyrmi rokmi

"Riešila som to s viacerými ľudmi a prišla som k záveru, že by som si na olympiáde chcela zahrať. Keby sa podarilo získať medailu, bolo by to úplne úžasné," vyjadrila sa aktuálna svetová trojka.

Pokiaľ sa nič nepredvídané nestane, Karolína Plíšková si v Tokiu odbije svoj olympijský debut.

V Londýne 2012 sa nevošla do českej nominácie a pred štyrmi rokmi vynechala najväčšie športové podujatie pre obavy z vírusu zika.

V súčasnosti je hrozbou nový koronavírus, ale Češka sa toho nebojí. "Nechcem to podceňovať, ale čítala som, že pre ľudí v mojom veku je to normálna chrípka. Takže prečo panikáriť," povedala 27-ročná Plíšková.

Šancu má aj vo štvorhre

Olympijský turnaj takisto ponúka pre Plíškovú šancu spoznať niečo, čo nikdy predtým nezažila.

"Olympiáda môže byť niečo úplne iné než Fed Cup. Mohla by to byť obohacujúca skúsenosť. Už som vo fáze kariéry, keď sa mi všetko opakuje. Olympiáda ponúka niečo nové a šanca na medailu je.

A keby som cenný kov nezískala, možno sa mi to zapáči a stihnem ešte jednu olympiádu," pokračovala rodáčka z mesta Louny.

Šancu na medailu by Karolína Plíškova nemala iba vo dvojhre, ale nepochybne aj vo štvorhre, kde by mohla tvoriť pár s Barborou Stýcovou. "Bola by som hlúpa, keby som to nezobrala.

Nie je lepšia 'partia'. Báre sa darí, dokáže človeka nakopnúť, povzbudiť a štvorhru fakt dobre ovláda," uviedla finalistka US Open 2016, pričom je na OH v hre aj jej prípadná účasť v mixe s Jiřím Veselým.