Úspech Boženíka? Je to o hlave, pomáha mi mentálny tréner, tvrdí

Žilina ma na Holandsko dobre pripravila, tvrdí útočník.

3. mar 2020 o 17:04 Pavol Spál

V slávnom Feyenoorde Rotterdam ihneď zaujal dvoma víťaznými gólmi. Slovenský futbalový útočník RÓBERT BOŽENÍK prezradil, že čo mu pomohlo pri rýchlej adaptácii v holandskom klube po prestupe zo Žiliny.

Tréner Stanislav Griga o vás povedal, že ste úplne iný človek ako pred dvoma rokmi, keď vás spoznal. Vnímate to podobne?

Je prirodzené, že každý človek dozrieva. Pred dvoma rokmi som mal osemnásť a v lige som iba začínal. Veľa vecí bolo pre mňa úplne nových. Som vďačný za ľudí, ktorí ma formovali a dali mi dobrý základ do života. Musím poďakovať hlavne rodine, priateľke a špeciálne majiteľovi MŠK Žilina Jozefovi Antošíkovi.

A tiež trénerovi Jaroslavovi Kentošovi. Môj pokrok nie je len moja zásluha, ale hlavne ich. Celý čas ma v Žiline formovali. Snažili sa urobiť zo mňa nielen dobrého futbalistu, ale aj človeka.

Griga tiež povedal, že Feyenoord je na hranici vašich súčasných možností. Súhlasíte s tým?

Ponúk a možností som mal viac. Cítil som, že Feyenoord je pre mňa správna voľba. Aj pre ofenzívny futbal, ktorý hrá. Môžem sa posunúť opäť o niečo ďalej. Ak by som neprestúpil do Rotterdamu, asi by som zostal v Žiline.

Zo slovenskej ligy ste skočili rovno do holandského veľkoklubu. Máte pritom iba dvadsať. Bol to pre vás šok?