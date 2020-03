Draisaitl je ako mašina. Môže zmeniť pohľad na celý hokej

Jeho otec trénuje Košice.

3. mar 2020 o 17:05 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bol to moment, pri ktorom stíchlo celé hokejové Slovensko.

Nemecký útočník Leon Draisaitl prenikol po pravom krídle, naviedol si puk do ideálnej pozície a strelou švihom prekonal brankára Mareka Čiliaka.

A 27 sekúnd pred koncom tretej tretiny poslal Nemecko do vedenia 3:2. Pre slovenských hokejistov to bol zlomový zásah, ktorý im na minuloročnom domácom šampionáte zahatal postup do štvrťfinále.

"Nebol to pre mňa vydarený zápas, ale chcel som sa pokúsiť ešte o jednu akciu. Našťastie mi vyšla," hovoril v Košiciach Draisaitl.

Už na majstrovstvách sveta patril k najsledovanejším hráčom. A teraz je útočník Edmontonu najväčšou hviezdou v NHL.

V 66 zápasoch základnej časti strelil 43 gólov, ku ktorým pridal 64 asistencií. So 107 kanadskými bodmi je suverénnym lídrom produktivity celej súťaže.

V lete zapracoval na prvých krokoch

Nemecký útočník udivuje univerzálnosťou. Dokáže si poradiť v hre jeden na jedného a pripraviť spoluhráčom gólovú situáciu.

Ak treba, zoberie zodpovednosť na seba a skóruje. Je výrazný nielen výkonmi, ale aj postavou. Meria 189 centimetrov a váži takmer sto kilogramov.

"Nie je zábava to všetko ťahať po ľade," žartoval Draisaitlov agent Jiří Poner pre idnes.cz.