Liga národov: Slovensko začne proti Česku, pozrite si kompletný program a skupiny

Pozrite si program slovenských futbalistov.

4. mar 2020 o 9:41 SITA, Igor Dopirák

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti vstúpia do 2. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2020/2021 v piatok 4. septembra v prestížnom domácom vystúpení proti Čechom.

Aj záverečný duel odohrajú proti svojmu susedovi, pričom bude mať symbolický nádych. Uskutoční sa v deň 31. výročia Nežnej revolúcie, ktorá má významné miesto v spoločnej histórii oboch krajín.

Práve 17. novembra 1993 v čase, keď už niekoľko mesiacov existovali tieto samostatné štáty, odohrala reprezentácia Česka a Slovenska svoj posledný spoločný zápas.

Bolo to v kvalifikácii o postup na MS 1994 v USA - na pôde Belgicka (0:0). Pre Československo to bol zápas s poradovým číslom 499, k magickej päťstovke by vtedy došlo jedine v prípade postupu do Ameriky.

Liga národov 2020/2021 - Program a výsledky (Slovensko - 2. skupina, B-divízia: skupina, žreb, dátum, termín a čas )

Piatok 4. septembra o 20.45: SLOVENSKO - Česko

Piatok 4. septembra o 20.45: Škótsko - Izrael

Pondelok 7. septembra o 20.45: Izrael - SLOVENSKO

Pondelok 7. septembra o 20.45: Česko - Škótsko

Štvrtok 8. októbra o 20.45: Škótsko - SLOVENSKO

Štvrtok 8. októbra o 20.45: Izrael - Česko

Nedeľa 11. októbra o 15.00: Škótsko - Česko

Nedeľa 11. októbra o 20.45: SLOVENSKO - Izrael

Sobota 14. novembra o 15.00: Česko - Izrael

Sobota 14. novembra o 18.00: SLOVENSKO - Škótsko

Utorok 17. novembra o 20.45: Česko - SLOVENSKO

Utorok 17. novembra o 20.45: Izrael - Škótsko

Liga národov 2020/2021 - Tabuľka (Slovensko - 2. skupina, B-divízia)

1. Slovensko 0 0 0 0 0:0 0 . Česko 0 0 0 0 0:0 0 . Škótsko 0 0 0 0 0:0 0 . Izrael 0 0 0 0 0:0 0

Liga národov 2020/2021 - A-divízia (skupiny)

1. skupina:

Holandsko,

Taliansko,

Bosna a Hercegovina,

Poľsko

2. skupina:

Anglicko,

Belgicko,

Dánsko,

Island

3. skupina:

Portugalsko,

Francúzsko,

Švédsko,

Chorvátsko

4. skupina:

Švajčiarsko,

Španielsko,

Ukrajina,

Nemecko

Liga národov 2020/2021 - B-divízia (skupiny)

1. skupina:

Rakúsko,

Nórsko,

Severné Írsko,

Rumunsko

2. skupina:

Česko,

Škótsko,

SLOVENSKO,

Izrael

3. skupina:

Rusko,

Srbsko,

Turecko,

Maďarsko

4. skupina:

Wales,

Fínsko,

Írsko,

Bulharsko

Liga národov 2020/2021 - C-divízia (skupiny)

1. skupina:

Čierna Hora,

Cyprus,

Luxembursko,

Azerbajdžan

2. skupina:

Gruzínsko,

Severné Macedónsko,

Estónsko,

Arménsko

3. skupina:

Grécko,

Kosovo,

Slovinsko,

Moldavsko

4. skupina:

Albánsko,

Bielorusko,

Litva,

Kazachstan

Liga národov 2020/2021 - D-divízia (skupiny)

1. skupina:

Malta,

Andorra,

Lotyšsko,

Faerské ostrovy

2. skupina: