Senzácia v Nemecku. Do semifinále pohára prvý raz v histórii postúpil štvrtoligista

Uspel v penaltovom rozstrele.

4. mar 2020 o 11:40 SITA

BRATISLAVA. Nemecká futbalová pohárová súťaž DFB Pokal má senzačného semifinalistu. Prvýkrát v histórii sa medzi elitné kvarteto prebojoval účastník štvrtej najvyššej ligy.

Hráči 1. FC Saarbrücken vyradili v utorňajšom štvrťfinálovom dueli bundesligovú Fortunu Düsseldorf.

V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil remízou 1:1, ale v rozstrele zo značky pokutového mali pevnejšie nervy futbalisti z regionálnej súťaže.

V desiatej sérii rozhodol Mario Müller.

Nebudú vedieť, aký je deň

Saarbrücken si mohol zabezpečiť postup už po 90 minútach. V prvom polčase ho poslal do vedenia Tobias Janicke a favorizovaní hostia sa dlho trápili v koncovke.

V 83. minúte zlyhal z pokutového kopu Rouwen Hennings, ale v posledných sekundách riadneho hracieho času vyrovnal Mathias Jörgensen.

Futbalisti Düsseldorfu boli počas celého stretnutia strelecky aktívnejší, na bránku vyslali až 15 pokusov a celkovo sa pokúšali o zakončenie 36-krát.

Blízko odmeny za neutíchajúcu snahu boli v rozstrele, v ktorom viedli po štvrtej sérii 3:2.

Kevin Stöger však neposlal Fortunu do semifinále a tá napokon padla po výsledku 6:7, keď v desiatej sérii zlyhal práve strelec vyrovnávajúceho gólu Jörgensen.

"Mali sme šťastie, že sme sa ujali vedenia, ale Düsseldorf si v závere riadneho hracieho času zaslúžene vybojoval predĺženie. Môj tím to však zvládol. Čo viac dodať? Vďaka patrí celému mužstvu, nemám slov," uviedol podľa portálu Kicker.de šťastný tréner Saarbrückenu Lukas Kwasniok.

"Budeme oslavovať tak, že nebudeme vedieť, aký je deň," pokračoval podľa webu sportowefakty.wp.pl.

Poľský rodák dlhodobo žijúci v Nemecku sa dočkal aj pochvaly od náprotivka Uweho Röslera. "Saarbrücken si vybojoval skvelé víťazstvo. Mali sme dostatok šancí na rozhodnutie zápasu, ale nevyužili sme ich," uviedol kouč hostí.

Trápi sa aj v Bundeslige

Futbalisti Saarbrückenu momentálne pôsobia v regionálnej súťaži v rámci juhozápadnej časti Nemecka, ale majú našliapnuté za postupom o úroveň vyššie.

Po 22 z 34 kôl figurujú na prvom mieste tabuľky so šesťbodovým náskokom pred najbližším konkurentom v podobe Elversbergu.

Düsseldorf má opačné starosti. Desať kôl pred koncom súťaže sa nachádza v Bundeslige na 16. pozícii, ktorá by znamenala účasť v baráži o udržanie sa medzi nemeckou elitou.

Pohárový úspech mohol byť pre Fortunu potešením v náročnom období, ale zdanlivo výhodný žreb jej hráči nevyužili.

"Mali sme to vo svojich rukách, ale jednoducho sme nezužitkovali svoje príležitosti. Je to trpká prehra," zhodnotil Hennings, ktorý ešte v riadnom hracom čase zaváhal pri realizácii penalty.

"Stále nemám vysvetlenie pre toto zaváhanie. Je to sklamanie. Nedokázali sme do hry implementovať to, čo sme chceli. Urobili sme veľa ľahkých individuálnych chýb a súperovi sme uľahčili cestu za postupom," doplnil pre Kicker.de düsseldorfský brankár Florian Kastenmeier.

Okrem hráčov Saarbrückenu sa v nemeckom pohárovom semifinále predstavia aj futbalisti Bayernu Mníchov. Bavori v utorok vyradili Schalke po triumfe 1:0.

V zostávajúcich dvoch stredajších štvrťfinálových súbojoch proti sebe nastúpia výlučne účastníci najvyššej súťaže. Frankfurt vyzve Brémy a Leverkusen si zmeria sily s Unionom Berlín.