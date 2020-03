Zagrapan: Crosby je najlepší hokejista, proti ktorému som hral

Nemyslí na reprezentáciu, ale na Poprad.

4. mar 2020 o 18:00 Juraj Berzedi

Je hokejovým svetobežníkom. V roku 2005 bol trinástym najvyššie draftovaným hráčom do NHL. Jednotkou draftu bol vtedy Sidney Crosby. V NHL si však nikdy nezahral. Zato pôsobil v KHL, vo Fínsku, v Česku, Rakúsku i vo Švajčiarsku. Momentálne je lídrom Popradu. "Verím, že tréneri namixujú takú zostavu, ktorá bude v play off úspešná," tvrdí 33-ročný MAREK ZAGRAPAN.

V tejto sezóne ste nad Slovanom Bratislava vyhrali tri zo štyroch vzájomných zápasov. Naposledy ste ho doma zdolali 5:0 a pripravili ste mu najvyššiu prehru v sezóne. Prečo sa vám proti Slovanu tak darí?

Slovan má stále veľké meno. Všetci to po jeho návrate do slovenskej ligy vnímajú, zápasy proti Slovanu si užívajú aj fanúšikovia. Teraz sme navyše hrali televízny zápas a o to viac nás teší, že sme ho zvládli. Navyše po minulom týždni, v ktorom sme prehrali tri zápasy, sme sa potrebovali chytiť. Je skvelé, že sa nám to podarilo. Hoci sme strelili aj náhodné góly.

Banská Bystrica, Slovan a Košice sú v tabuľke pred zvyšnými tímami. Poprad je teraz štvrtý a môže útočiť z úzadia. Čo si o tom myslíte?

O titul môže bojovať osem mužstiev. Každý tím si naň brúsi zuby a chce sa dostať čo najďalej. Veď preto hráme hokej. Ešte ostáva päť zápasov do konca nadstavbovej časti. Musíme sa nachystať tak, aby sme si dali čo najväčšiu šancu vyhrať prvé kolo play off. To je náš cieľ na najbližšie dva týždne.

Poprad má vyvážené mužstvo. Na konci prestupového obdobia prišli do tímu bratia Richard a Róbert Hunovci i Martin Réway. Je to znak toho, že klub túži bojovať o titul?

Spolu s juniormi máme päť až šesť formácií. Zvýšila sa konkurencia a aj trénerský štáb má z čoho vyberať. Sezóna je náročná, v play off sa môže niekto zraniť či ochorieť a je vždy lepšie, keď máte širší káder. Verím, že tréneri namixujú takú zostavu, ktorá bude v play off úspešná. Teraz sa však pozeráme na najbližší zápas. Kto vidí tabuľku, uzná, že sa nedá kalkulovať. Je to v nej poriadne zamotané.

Už pár zápasov za Poprad odohral aj Réway, ktorý má povesť problémového hokejistu. Ako ho vnímate?

Prvýkrát som ho stretol až v Poprade.