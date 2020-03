Shiffrinová sa vracia do boja o veľký glóbus, odletela do Švédska

Američanka po smrti otca prerušila sezónu.

5. mar 2020 o 12:31 SITA

BRATISLAVA. Záver aktuálnej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní bude aj s Mikaelou Shiffrinovou.

Zatiaľ však definitívne nepotvrdila, či bude budúci víkend vo švédskom Aare aj súťažiť. V rozhovore pre New York Times ale pripustila, že sa na štart postaví.

Čoskoro 25-ročná rodáčka z Vailu má stále reálnu šancu získať veľký glóbus za celkový triumf v SP a o body do hodnotenia bude chcieť zbierať už vo švédskom Aare, kde sa budúci týždeň uskutočnia súťaže v paralelnom slalome, obrovskom slalome a slalome.

Pomohla jej nezáväzná lyžovačka s rodinou

Práve v spomenutých disciplínach je Shiffrinová najsilnejšia.

Súvisiaci článok Vlhová má stále šancu. Čo potrebuje, aby získala veľký glóbus? Čítajte

"Dostala som sa do bodu, keď si myslím, že by som nemohla ďalej žiť so sebou, ak by som sa opäť nepokúsila postaviť do štartovej bránky. V uplynulých týždňoch som bola schopná trochu trénovať. Odlietam dnes do Škandinávie.

Nemôžem sľúbiť, že budem schopná súťažiť a nemám pred sebou žiadne ciele. Dúfam len, že sa mi podarí urobiť niekoľko dobrých oblúkov," cituje trojnásobnú celkovú víťazku SP denník The New York Times.

Shiffrinová po nečakanom odchode jedného z rodičov dlhšie hľadala motiváciu na to, aby sa vrátila na súťažné svahy.

Napokon jej k tomu pomohla nezáväzná lyžovačka s rodinou, po ktorej sa rozhodla zapojiť späť do tréningu.

Zostáva sedem pretekov

Shiffrinová je napriek dlhšej absencii stále druhou ženou celkového poradia SP. Na konte má 1225 bodov a od vedúcej Talianky Federicy Brignoneovej ju delí 153 bodov. Naopak, pred treťou Slovenkou Petrou Vlhovou má náskok iba 36 bodov.

Súvisiaci článok Vlhová je už veľmi tesne za Shiffrinovou, ale strata na líderku vzrástla (poradia) Čítajte

Rodáčka z Liptovského Mikuláša je líderkou hodnotenia slalomu, v ktorom vedie o 20 bodov práve pred Shiffrinovou.

Do konca sezóny by mali zjazdárky odjazdiť ešte sedem pretekov, ale stále je otázne, či sa pre hrozbu koronavírusu uskutoční finálové podujatie SP v talianskej Cortine d’Ampezzo.

"Všetci sa ma pýtajú na to, či som v poriadku. Nastavenie môjho otca bolo vždy také, že človek musí ísť ďalej, stále sa potrebuje učiť a zlepšovať. To sa snažím robiť.

Ešte sme sa ako rodina nedokázali úplne stotožniť s novou realitou nášho života. Stále ju vnímame ako alternatívnu realitu. Najlepším spôsobom na uctenie pamiatky otca je to, aby som bola vďačná za to, že bol súčasťou môjho života," doplnila Shiffrinová.

Naposledy triumfovala v Bansku

Jeff Shiffrin zomrel 2. februára na následky nehody v rodinnom dome v meste Edwards v Colorade. Skonal až neskôr v nemocnici v Denveri. Jeho dcéra Mikaela zareagovala na tragický incident prerušením sezóny.

Postupne vynechala súťažný víkend v nemeckom Garmisch-Partenkirchene, preteky v slovinskej Kranjskej Gore, švajčiarskej Crans-Montane aj v talianskom stredisku La Thuile.

Zatiaľ poslednýkrát sa predstavila na podujatí SP v bulharskom Bansku, kde triumfovala v super G.