Premier League bez fanúšikov? Môže sa to stať, hovorí člen vedenia Evertonu

Dôvodom je koronavírus.

6. mar 2020 o 11:38 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Koronavírus v posledných dňoch prinútil organizátorov rôznych športových podujatí pristúpiť k špeciálnym opatreniam.

Niektoré museli zrušiť, iné sú bez divákov a za špeciálnych bezpečnostných podmienok pre športovcov a novinárov.

V anglickej Premier League zakázali dočasne gesto športovej fair-play a účastníci zápasu si nesmú podávať po stretnutí ruky. Teraz pripustili funkcionári klubov aj možnosť, že sa bude musieť hrať bez divákov.

V Taliansku, krajine, ktorá je z Európy koronavírusom zasiahnutá najviac, sa miestna Serie A bude zatiaľ hrať bez divákov minimálne do apríla. Niečo podobné pre kluby anglickej najvyššej súťaže pripustil aj Sasha Ryazancev, finančný šéf Evertonu.

"Bude to skôr nútené rozhodnutie ako to, ku ktorému by sme sa proaktívne prikláňali," povedal Ryazancev a citoval ho The Guardian.

"Celá situácia ide ďaleko za hranice športu. Nikto nechce hrať pred prázdnymi tribúnami. Nemyslím si, že je neodvratné, aby sa to stalo. Ale cítime, že je to možné, že sa to stane v blízkej dobe," vyjadril sa ďalej Ryazancev.

Momentálne je už v Premier League zakázané okrem podávania rúk aj to, aby sa duelov zúčastňovali maskoti.

Opatrenia sa dotýkajú rôznych športov. Pred prázdnymi tribúnami sa kvôli možnej nákaze koronavírusom museli organizátori rozhodnúť uskutočniť napríklad preteky svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.