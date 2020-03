Bystrica získala Pohár Dušana Pašeka, Slovan otočil zápas vo Zvolene

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "My sa v posledných zápasoch porážame sami. Pred prvým gólom sme mali podobnú šancu ako Slovan, no nedali sme gól, vzápätí vyrobíme chybu a inkasujeme. Vyrovnali sme síce, dali sme aj gól na 2:1, no potom sme v troch či štyroch presilovkách v rade moli zápas rozhodnúť, respektíve vytvoriť si väčší náskok. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Trápili sme sa v početných výhodách, nevedeli sme sa dostať neraz do útočnej tretiny. Vyvrcholilo to gólom súpera na 2:2. Vyrobili sme tam veľkú chybu, rovnako ďalšiu v predĺžení, bol to zbytočný gól. Musíme lepšie brániť, premieňať šance a zlepšiť presilovky."

Roman Stantien, tréner Slovana: "Chcem pochváliť celé moje mužstvo. Po posledných nevydarených zápasoch sme si povedali, že to musíme otočiť, vrátiť sa späť do hry. Začali sme od jednoduchých vecí. Všetci sme makali - od brankára až po posledného útočníka. Aj keď sme prehrávali, bojovali sme o každý jeden puk. Poctivými vecami sme sa vrátili do hry a napokon sme slávili úspech aspoň v predĺžení."