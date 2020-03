Talianski rozhodcovia v Európe dopískali, koronavírus už hnevá aj LeBrona Jamesa

Informácie o koronavíruse v športe.

7. mar 2020 o 13:31 SME.sk, TASR, SITA

(12:06) Zákaz pre talianskych rozhodcov

Európska futbalová únia (UEFA) sa rozhodla nenominovať talianskych rozhodcov na nadchádzajúce zápasy Ligy majstrov a Európskej ligy pre obavy zo šírenia koronavírusu.

Taliansko v minulom kole európskych súťaží zastupovali Daniele Orsato, Marco Guida a Davide Massa.

Manažér americkej lyžiarky Mikaela Shiffrinovej skritizoval zrušenie finálového podujatia Svetového pohára v talianskej Cortine d'Ampezzo.

Organizátori sa k tomu odhodlali pre šírenie nového koronavírusu.

Kilian Albrecht tvrdí, že rozhodnutie nikto nekonzultoval s pretekárkami, navyše sa mu nepáči, že Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) nesúhlasila s presunutím finále do švédskeho Aare či nórskeho Kvitfjellu.

"Ako vždy, nikto sa nepýtal na názor pretekárov, či chcú alebo nechcú súťažiť. FIS mohla aspoň podporiť Aare a Kvitfjell, peniaze by na to mala mať. Je to len ďalší dôkaz nedostatku manažérskych schopností," citovala Albrechta agentúra SID.

(11:50) V Ligue 1 museli odložiť zápas

Pre epidémiu koronavírusu odložili sobotňajší zápas 28. kola najvyššej francúzskej futbalovej súťaže Racing Štrasburg - Paríž St. Germain.

Ide vôbec o prvé stretnutie, ktoré museli z dôvodu šírenia ochorenia odložiť v Ligue 1.

(10:36) Bude sa hrať v NBA bez divákov?

Vedenie basketbalovej NBA informovalo kluby o svojom zámere hrať zápasy bez divákov v prípade, ak sa v krajine výrazne zvýši počet ľudí nakazených koronavírusom.

Jednotlivé organizácie zároveň musia zaviesť pravidelné merania teploty u hráčov, členov tímu a rozhodcov.

S týmto scenárom nesúhlasí hviezda Los Angeles Lakers LeBron James, ktorý odmieta hrať pred prázdnymi tribúnami.

"Hrať zápasy bez fanúšikov? Nemožné. Nemá to vyznám. Práve pre nich totiž hrám. Pre nich a pre mojich spoluhráčov. O tom to predsa je. Ak niekedy prídem haly a nebudú tam diváci, jednoducho nenastúpim na zápas. Vedenie sa môže aj na hlavu postaviť," citovala Jamesa agentúra AP.