Trenčín si zahrá iba o záchranu, Slovan jasne vyhral základnú časť

Hlasy po stretnutí:

Hélder Cristóvao, tréner Dunajskej Stredy: "Futbal sa nehrá na 70, ale na 90 minút. Trnava bola lepšia v prvom polčase. U nás sa prejavilo to, že to bol už nás tretí zápas za týždeň. V tomto stave je to pre naše mužstvo veľa. Dostali sme gól, ale v druhom polčase sme dobre zareagovali. Narážali sme na kompaktnú obranu Trnavy. Snažili sme staviť všetko na ofenzívu, hostia na kontry. Nakoniec to takto dopadlo, sme sklamaní."

Ricardo Chéru, tréner Trnavy: "Boli sme lepší počas prvých 70 minút. Potom už s desiatimi hráčmi bol zápas v prospech DAC, kontrolovali loptu. Do vylúčenia sme však mohli rozhodnúť zápas, ktorý sme mali pod kontrolou, mali sme aj šance. Do druhého polčasu sme vstúpili s rovnakou stratégiou. Vo vypätom závere sa podarilo ubrániť domácich, ktorí dávali centre pred bránu. Hrdinom pre všetkých bude Rusov, ktorý nepustil gól, ale všetci hráči si zaslúžia uznanie, dokázali siahnuť na dno svojich síl. Od začiatku štiepime do hráčov, aby bojovali v každom zápase o víťazstvo, vďaka tomu sme sa dostali do prvej šestky."