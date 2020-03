Prvé zápasy play off priniesli až dve prekvapenia

Hlasy po zápase:

Radko Čurný (tréner ŠK Slávia SPU DFA Nitra): „Vynikajúci vyrovnaný zápas od začiatku až do konca. Bol to súboj presne taký, aký má byť v play off. V prvej tretine sme dali rýchly gól, bohužiaľ o náskok sme prišli. V kabíne sme si povedali, že musíme ešte zabrať, byť agresívnejší v osobných súbojoch, čo sa následne odzrkadlilo vo zvyšku stretnutia. Dievčatá odohrali výborný, bojovný zápas a konečne nám prialo aj šťastie.“

Tea Mažáryová (brankárka ŠK Slávia SPU DFA Nitra): „Dnes sme odohrali veľmi kvalitný a náročný zápas. V prvej tretine sme úplne nezačali na sto percent a tak sme museli zvýšiť výkon do ďalšej tretiny. Po druhej časti bol stav vyrovnaný a my už sme vedeli, že to bude zápas o jeden gól. V poslednej časti sa nám podarilo vyrovnať minútu pred koncom a to nás posadilo na koňa a v predĺžení sme to dokázali využiť a streliť víťazný gól. Ďakujem babám za výborný bojovný výkon a obetavosť. Tešíme sa na ďalšie zápasy.“

Vladimír Gábor (tréner ŠK 98 Pruské): „Z našej strany to bol dnes naozaj zlý zápas, striedali sme svetlé momenty s tými horšími a najlepší florbal sme hrali v druhej polovici druhej tretiny. Nedokázali sme však tlak premeniť na góly. V závere sme si neustrážili vedenie a po individuálnych chybách sme inkasovali. Do ďalších zápasov musíme dať oveľa viac bojovnosti a srdca.“

Michaela Šulanová (hráčka ŠK 98 Pruské): „Prvé dve tretiny boli skôr o presilovkách ako o hre 5 na 5. Nepremenili sme veľa šancí a nedokázali sme si udržať náskok. Doviedli sme zápas do predlženia, kde už je to o šťastí a bohužiaľ šťastie dnes nebolo na našej strane. Hrá sa však na tri víťazné stretnutia a verím, že sériu otočíme a dotiahneme do víťazného konca.“