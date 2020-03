Veľká cena Bahrajnu bude bez divákov, pre cyklistov sa končí karanténa

Informácie o koronavíruse v športe.

8. mar 2020 o 12:00 (aktualizované 8. mar 2020 o 12:46) SME.sk, SITA, TASR

(12:40) Pre jazdcov tímov Cofidis a Groupama-FDJ sa skončí karanténa

Členovia francúzskych cyklistických tímov Cofidis a Groupama-FDJ, ktorí sú desať dní v karanténe, by mali čoskoro opustiť Spojené arabské emiráty.

Jazdci sú izolovaní na štvrtom poschodí hotela v Abú Zabí, kde pre koronavírus koncom februára predčasne ukončili preteky Okolo SAE.

"Vraciame sa domov," napísal na twitteri člen tímu Groupama-FDJ Arnaud Demare.

"Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí cez deň aj v noci intenzívne pracovali na tom, aby urýchlili náš návrat," uviedol generálny manažér Cofidisu Cedric Vassuer.

Zatiaľ nie je známy presný dátum, keď cyklisti oboch tímov budú môcť odísť z Abú Zabí, no malo by to byť pred 14. marcom. Informovala o tom agentúra AFP.

(11:38) Veľká cena v Bahrajne bude bez divákov

Druhé podujatie seriálu formuly 1 Veľká cena Bahrajnu sa 22. marca na okruhu v Sakhire uskutoční bez divákov, dôvodom sú obavy pred koronavírusom.

Veľká cena Bahrajnu je naplánovaná len týždeň po otvorení sezóny v austrálskom Melbourne.

Veľkú cenu Číny v Šanghaji, ktorá mala byť 19. apríla, odložili už skôr pre koronavírus na neurčito. Ohrozené je aj tretie podujatie sezóny VC Vietnamu v Hanoji plánovaná na 5. apríla 2020.

(11:06) Zrušili Grand Prix v modernej gymnastike

Podujatie Grand Prix v modernej gymnastike v španielskej Marbelle sa neuskutoční pre koronavírus. Pôvodne sa súťaž mala uskutočniť 13.-15. marca, no viaceré reprezentácie odriekli účasť.

Účasť v Španielsku pre šírenie vírusu SARS-CoV-2 už skôr odrieklo Rusko, Bulharsko a Gruzínsko. Podľa tlačového vyhlásenia organizátorov Grand Prix sa neuskutoční ani podujatie vo Francúzsku o dva týždne neskôr (28.-29. marca).

"Situácia vo Francúzsku v nás vzbudzuje obavy a v dôsledku zaistenia bezpečnosti sme museli zrušiť 34. edíciu podujatia v Thaias," uvádza sa v stanovisku.

(9:30) LeBron James tvrdí, že nenastúpi v prázdnej hale

Štyri hlavné zámorské ligy zvažujú možnosť uzavrieť hráčske kabíny v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Basketbalová NBA, hokejová NHL, bejzbalová MLB a futbalová MLS tiež diskutujú o dočasnom zrušení pozápasových tlačových konferencií.

Liga amerického futbalu NFL má prestávku medzi sezónami, takže o podobných opatreniach neuvažuje, prezradil to agentúre AP zdroj blízky rokovaniam.

Vedenie NBA už v piatok upozornilo kluby na možnosť uzavrieť tribúny. Proti tomuto riešeniu sa však rezolútne postavil hviezdny LeBron James z Los Angeles Lakers, ktorý avizoval, že nenastúpi v prázdnej hale.

Komisár NHL Gary Bettman upozornil na možnosť, že niektoré zápasy dlhodobej časti NHL by sa mohli odohrať bez účasti divákov.

"Nechcem vytvárať špekulácie alebo hystériu. Zatiaľ nad tým len uvažujeme. Zrejme existuje celý rad následkov, na ktoré sa možno budeme musieť zamerať. Chcem však divákov aj zástupcov médií ubezpečiť, že z dlhodobého hľadiska nejdeme meniť našu mediálnu politiku. Je to len priama reakcia na koronavírus," uviedol Bettman, cituje ho oficiálny portál NHL.

Komisár zdôraznil, že prvoradé musia byť bezpečnosť a ochrana zdravia hráčov ako aj všetkých účastníkov hokejových zápasov vrátane médií.