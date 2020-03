Zákerný krosček na Cháru začal hromadnú bitku. Pobil sa aj Černák

Chára sa dvakrát ocitol na zemi.

8. mar 2020 o 7:30 Jerguš Radačovský

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gBmuGo5oKbA

BRATISLAVA. Zápas NHL Boston Bruins - Tampa Bay Lightning sa hral v napätej atmosfére, ktorá vyvrcholila na konci druhej tretiny.

Všetko sa začalo potýčkou slovenského obrancu Zdena Cháru a útočníka hostí Patricka Maroona. K dvojici prišiel Anthony Cirelli, ktorý predviedol na Slováka nešportový krosček zozadu.

Napätie vyústilo až do hromadnej bitky, ktorej súčasťou bol ďalší slovenský hokejista Erik Černák. Obranca Tampy sa dostal do súboja s Charliem McAvoyom a so súperom si s prehľadom poradil.

Chára skončil na ľade ešte raz, keď ho v nasledujúcom súboji priľahol Maroon. Po bitke rozhodcovia udelili 42 trestných minút. Chára dostal päťminútový trest za bitku, Černák išiel na trestnú lavicu na desať minút za hrubosť.

Tampa nakoniec vyhrala na ľade Bostonu 5:3 a na lídra Východnej konferencie, ktorým je práve Boston, stráca sedem bodov, pričom má zápas k dobru.