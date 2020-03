Hrdina Trnavy bol dezorientovaný: Dostal som bombu do brady

Trnava postúpila na poslednú chvíľu.

8. mar 2020 o 18:44 Pavol Spál

TRNAVA. Spartak Trnava má možno najviac fanúšikov na Slovensku.

Ak by ste sa ich pýtali na najobľúbenejšieho hráča, vyhral by brankár Dobrivoj Rusov. Suverénne.

Aj preto, že sa v Trnave narodil. Aj preto, že je odchovancom Spartaka. Pomáha mu aj spôsob, akým vystupuje na verejnosti.

Že je často úprimný a povie, čo si myslí. Ale fanúšikov si získal hlavne pre svoje výkony.

Vlani ho zvolili fanúšikovia aj za najlepšieho hráča Spartaka. Dostal cenu s názvom Andel roka.

Keď vlani triumfovala Trnava vo finále Slovenského pohára proti Žiline, tak hlavným hrdinom bol Rusov.

V penaltovom rozstrele zneškodnil niekoľko penált.

Dostal bombu do tváre

Poslednú sobotu Trnava v poslednom kole základnej časti vyhrala na pôde Dunajskej Stredy 1:0.

A hlavnou postavou bol opäť Rusov. Brankár predviedol niekoľko famóznych zákrokov.

Hlavne zásluhou Rusova si Spartak v poslednej možnej chvíli vybojoval miesto v elitnej šestke. Nadstavbovú časť tak absolvuje v skupine o titul.

Rusov si toho v zápase dosť vytrpel. „Dostal som bombu do brady a bol som trochu dezorientovaný,“ priznal pre profutbal.sk Rusov.

„Horšie dopadol Orlandič (tiež hráč Trnavy, pozn. red), ktorý to mal na čele dosť rozseknuté a zaliate krvou, bol dezorientovaný a museli sme skontrolovať aj to, či mu nezapadol jazyk do hrdla," opísal trnavský brankár chvíle hrôzy.

Trnava navyše dohrávala od 59. minúty v oslabení, keď bol vylúčený Matúš Turňa.

Trochu sa bál

„Musím priznať, že som sa trocha bál. Tridsať minút je dlho a dostaví sa únava, fyzická aj psychická,“ priznal Rusov.

„Dunajská Streda už s nami hrala hádzanú, nebolo komu prihrať, sily dochádzali,“ dodal Rusov.

V skupine o titul si v nadstavbovej časti Fortuna ligy spolu s Trnavou zahrajú aj Michalovce a Ružomberok.

Trojica sa pripojila ku Slovanu, Žiline a Dunajskej Strede, ktorí mali istotu postupu už dávnejšie.

Iba v skupine o 7.-12. miesto bude bojovať Trenčín.