Slovan uštedril Bystrici prvú prehru v nadstavbe, Réway opäť skóroval

Hlasy po zápase

Roman Stantien, tréner Slovana Bratislava: "Stál proti nám silný súper. Napriek tomu, že prišiel k nám s menej vyťažovanými hráčmi, hral veľmi dobre. Naša hra nebola zlá, mali sme tam veľmi dobré veci. Škoda toho záveru, to sa však v hokeji stáva. Je dobré, že sme to ustáli. V predĺžení mal súper možno viac šancí, ale z peknej akcie sme dali víťazný gól my."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Hovorili sme si, že po zabezpečení si prvého miesta v tabuľke nechceme emocionálne upadnúť. Bolo však ťažké hráčov namotivovať. Nehrali sme dostatočne tvrdo, nebojovali sme dostatočne, nenapádali sme, chýbala nám emócia, akú sme mali v doterajšom priebehu súťaže. Až v tretej tretine sme to dokázali otočiť, boli sme agresívnejší a hrali tvrdšie. Verím, že intenzitu, akú sme ukázali v tretej dvadsaťminútovke, si prenesieme do ďalších zápasov."