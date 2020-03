Všetky domáce tímy boli v nedeľu úspešné

Hlasy po zápase

Ján Motešický (tréner FBC Predator Sabinov): „Podobný priebeh zápasu ako včera. V prvej tretine sme rozhodli duel, keďže sme už vyhrávali rozdielom štyroch gólov. V druhej časti sa Tvrdošín snažil ešte zápas dotiahnuť. Naša brankárka nám dobre zachytala. V poslednej tretine sme už kontrolovali hru. Gratulujem súperovi za prevedenú hru.“

Sára Lemesanyiová (najlepšia hráčka FBC Predator Sabinov): „Do zápasu sme nastúpili s bojovnosťou. Vytvorili sme si v prvej tretine štvorgólový náskok. Súper predviedol kvalitnú hru. Nevzdával sa a prejavil bojovnosť.“

Milan Burdeľ (tréner FbK Tvrdošín): „Dnes navlas identický zápas. Začiatok sme takticky nezvládli. Potom sa to v druhej tretine vyrovnalo. V tretej to bolo málinko na našej strane. Dnes sa potvrdilo pravidlo, nedáš – dostaneš. Súperovi gratulujem a verím, že doma to bude vyzerať lepšie pre nás.“

Viktória Ďuríková (najlepšia hráčka FbK Tvrdošín): „Zápas sme pokazili už v prvej tretine, keďže sme nerobili to, čo sme si povedali v šatni. Hrnuli sme sa do útoku a na obranu sme zabúdali. Prechádzali nám krížne nahrávky. Nakoniec sme to neudržali.“