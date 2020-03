Polášek končí: Zdá sa mi zbytočné bojovať

Úspešný deblista kritizuje zväz. Ten sa bráni.

8. mar 2020 o 19:37 Viktor Kiššimon

Rozhovor Slovenský tenista Filip Polášek oznámil po dueli proti Česku koniec v slovenskom daviscupovom tíme. "Bol môj posledný Davis Cup zápas, chcel by som sa všetkým poďakovať za podporu," napísal na instagrame. Špecialista na štvorhru svoje rozhodnutie vysvetlil v rozhovore.

Kedy ste sa rozhodli, že končíte v daviscupovom tíme Slovenska?

Zrelo to vo mne dlhšie, problémy som mal od vôbec prvého štartu a nepodarilo sa ich vyriešiť. Definitíva padla v piatok počas zápasu.

Platilo by aj v prípade, že by ste postúpili na finálový turnaj do Madridu?

Keby sme postúpili, tak by som to oznámil s tým, že by som finále ešte odohral. Ak by to teda chalani nebrali z mojej strany ako vypočítavosť. Ale tých problémov je viac a mňa už nebaví bojovať.

Súvisiaci článok Vyrovnal rekord a skončil. Polášek odohral posledný duel v Davisovom pohári Čítajte

Čo vám prekážalo?

Sú veci, ktoré sa dejú a ja ich neviem zmeniť. Možno som to skúšal málo, možno až príliš. Niekedy som sa cítil, že čokoľvek som povedal, tak som schytal sprava i zľava. Zdá sa mi zbytočné, aby som bojoval.

Mám rodinu, a tá je pre mňa viac ako bojovať s ľuďmi, ktorí si to robia po svojom. Ak človek funguje vo firme a nepáčia sa mu vnútorné procesy, tak má dve možnosti – buď sa snažiť niečo zmeniť alebo skončiť. Ja som zvolil druhý variant, pretože prvý je nepriechodný.

Povedzte aspoň jednu vec, ktorá sa vám nepáčila.