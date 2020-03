Zidane po prehre s Betisom: Bol to náš najhorší zápas v sezóne

Real prehral už štvrtý z predošlých siedmich súťažných zápasov.

9. mar 2020 o 10:50 SITA

BRATISLAVA. Ligové výkony Realu Madrid sú v poslednom období ako na hojdačke. Po nezvládnutom zápase na pôde Levante uspeli hráči Realu v prestížnom El Clásicu a FC Barcelona zdolali 2:0, ale následne opäť zakopli.

V nedeľu totiž prehrali na trávniku Betisu Sevilla 1:2.

Zidane kritizoval prechod do ofenzívy

Francúzsky tréner Zinedine Zidane nebol spokojný s výkonom svojho mužstva, ktoré sa smerom dopredu hľadalo a opäť inkasovalo v záverečnej štvrťhodine, tentokrát z kopačky barcelonského odchovanca Cristiana Tella.

"Z našej strany to bol slabý zápas od začiatku do konca. Je to škoda. Bolo to pre nás náročné, stratili sme veľa lôpt, na čo nemám žiadne vysvetlenie. Budeme analyzovať, čo sa stalo, ale s dnešným výkonom nemôžeme byť spokojní.

Musíme sa však pozerať dopredu. Stále zostáva jedenásť zápasov do konca súťaže a o titul budeme bojovať až do konca," vyjadril sa pre klubový web majster sveta z roku 1998.

Real prehral už štvrtý z ostatných siedmich súťažných zápasov, na čo jeho fanúšikovia nie sú zvyknutí. Zidane kritizoval prechod svojho tímu do ofenzívy, čo je doména Nemca Toniho Kroosa.

Francúz sa ho však zastal. "Nebudem obviňovať Kroosa ani nikoho iného. Všetci sme na tej istej lodi. Dnes hovoríte o Tonim, ale môžeme hovoriť o všetkých hráčoch. Dnes to bol náš najhorší zápas v sezóne," pokračoval Zidane.

Spravodlivý výsledok

Kapitán madridského Realu Sergio Ramos takisto priznal, že 13-násobný šampión Ligy majstrov neodohral v nedeľu dobré stretnutie a výsledok je spravodlivý.

Real však týmto zaváhaním stratil výhodu, ktorú nadobudol po víťazstve nad Barcelonou (2:0) a momentálne na ňu stráca dva body. "Ak chceme byť majstri, nemôžeme si nechať ujsť takéto šance. Musíme si zápas rozobrať, aby sme sa vrátili silnejší," dodal Ramos.

Zaujímavosťou je, že Betis neprehral s Realom Madrid už tretie ligové stretnutie a dočkal sa prvej súťažnej výhry od 19. januára, vtedy si poradil s Realom Sociedad San Sebastián 3:0.

"Boli sme na negatívnej vlne a nie je každý deň zdoláte lídra súťaže. Je to pre nás šťastný deň. V závere nás síce súper zatlačil, ale myslím si, že sme si víťazstvo zaslúžili," skonštatoval na tlačovej konferencii po zápase tréner Betisu Joan Rubi.