Matej Tóth: Možno moju kariéru ukončí koronavírus

Nie je to žiadna tragédia.

9. mar 2020 o 20:57 Juraj Berzedi

Má to byť jeho posledná sezóna v kariére. A ukončiť by ju chcel na olympiáde v Tokiu. Najskôr však musí splniť limit, čo plánoval v Dudinciach. Teraz sa však všetko mení. „Stále sa mi potvrdzuje, že som to mal zavesiť na klinec po majstrovstvách Európy v Berlíne 2018,“ priznal pre SME slovenský chodec MATEJ TÓTH.

Kedy ste sa dozvedeli, že kvôli koronavírusu zrušili Dudinskú päťdesiatku?

Viem to asi pätnásť minút (povedal v pondelok okolo siedmej večer, pozn. red.). Vedeli sme, že na Slovensku sa chystajú opatrenia. Hovorili sme si, že skôr to bude bez divákov. So zrušením sme počítali ako s krajnou možnosťou, ktorú sme si nechceli ani pripúšťať.

V Dudinciach ste mali v sobotu 21. marca zabojovať o limit na letnej olympiáde v Tokiu. Čo budete teraz robiť?

Keď sa ma to niekto opýtal pred pár týždňami, hovoril som, že už pre mňa nie je iná šanca, aby som využil zimnú prípravu. Už teraz cítim, že forma je tak na hrane, že každý ďalší týždeň by to mohlo ohroziť môj pokus splniť olympijský limit. Hľadáme riešenia, ako tú formu využiť. Päťdesiatka sa nedá ísť každý týždeň a neorganizuje sa ich veľa. Navyše situácia v Európe sa môže zhoršovať. Nie je si veľmi, kde vyberať.

Aké máte teda plány?