V Slovane hovoria o najhorších scenároch. Liga sa nemusí vôbec dohrať

Vyjadril sa tréner aj generálny manažér.

10. mar 2020 o 12:46 (aktualizované 10. mar 2020 o 13:40) TASR

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava dostali po rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR, ktorý vydal dvojtýždňový zákaz usporiadania všetkých športových podujatí v krajine, dva dni voľna.

Tréner Roman Stantien túto situáciu dramaticky nevníma, no generálny manažér klubu Juraj Bakoš pripúšťa aj katastrofický scenár. Liga sa podľa neho ani nemusí dohrať, viac svetla do súčasnej situácie vnesie stredajšia schôdza zástupcov klubov Tipsport Ligy.

Hráči Slovana mali v utorok odohrať zápas 8. kola nadstavbovej časti na ľade Trenčína. Po rozhodnutí štátnych orgánov o zákaze však miesto toho absolvovali míting v kabíne.

"Dostali sme od trénerov dva dni voľna, potom budeme trénovať a čakať, čo sa bude diať ďalej. Situácia sa mení zo dňa na deň. Všetkých nás to prekvapilo, je to niečo nové, ešte sme sa s tým nestretli. Je to pre nás zásah, tešíte sa na vrchol sezóny a toto sa stane. Najhoršie je to, že nikto nevie, čo sa bude diať," uviedol na utorkovom mítingu kapitán Slovana Michal Sersen.

Stantien: Bez divákov to nemá význam

V pondelok pred oznámením zákazu bol v hre variant, že sa posledné kolá základnej časti odohrajú bez divákov. Táto alternatíva sa však Sersenovi nepozdávala.

"Hokej sa hrá pre divákov a bolo by to dosť o ničom. Dva týždne pomôžu hráčom, ktorí mali zdravotné problémy, ale to využijú aj ostatné tímy. Nikto nechcel takúto prestávku."

Kapitán Slovana prezradil, že hráči v kabíne fungujú normálne, strach z nového vírusu nemajú. "Paniku nešírime, robíme veci tak, ako aj predtým."

Tréner Roman Stantien vníma dvojtýždňovú prestávku s pokojom, hráči budú mať po dvoch dňoch voľna pravidelný tréningový režim.

"Nie je to nič hrozné, čo by sa nedalo zvládnuť. Aj počas sezóny vám vypadnú hráči. Po tejto stránke sa s tým vieme vyrovnať. Sme nachystaní tak, že sa o dva týždne začne, takto sme nastavili aj prípravu.

Hrať bez divákov si neviem predstaviť, mne vadí, aj keď je na zimákoch menej ľudí, takže hrať pred prázdnymi tribúnami, to pre mňa stráca význam."

Rozhodne sa na schôdzi klubov

Generálny manažér "belasých" Juraj Bakoš načrtol viacero možných scenárov v súvislosti so vzniknutou situáciou. Veľa podľa neho napovie stredajšia schôdza zástupcov klubov vo Zvolene.

"Rešpektujeme rozhodnutie kompetentných orgánov, musíme si počkať. Ale situácia je dramatická a preto sa zajtra zástupcovia klubov stretneme vo Zvolene a povieme si, ako ďalej. Dáme jasný odkaz.

Nikto nám totiž nedal záruku, že sa po dvoch týždňoch bude opäť hrať," uviedol Bakoš a dodal: "Každý klub príde s nejakým riešením. My v Slovane budeme sedieť s vedením, povieme si všetky alternatívy, aj ekonomické aj športové.

Ale už som povedal, že nemáme záruky a môžeme mať aj taký názor, že sa liga nedohrá. Alebo sa dohrá v máji, či v júni. Ale to už idem do extrémov. Zajtrajšia schôdza bude veľmi zaujímavá."

Deti v Bratislave trénovať nemôžu, inde áno

"Belasí" sa teraz dva týždne budú pripravovať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, no juniorské tímy majú zákaz trénovať. Bakoša tento stav hnevá:

"Trénovať môžeme my a Capitals Bratislava, ale iba muži. Mládež trénovať nemôže. Pre nás je to veľký hendikep, pretože naše deti nemôžu ísť na ľad a neviem si predstaviť, ako dohrajú súťaž. Mám informácie, že na ostatných zimných štadiónoch môžu deti a mládež trénovať. Len u nás to tak nie je."

Generálny manažér klubu sa vyjadril aj k možnosti, že sa po dvoch týždňoch začne hrať, ale počíta s úbytkom divákov.

"Ak sa po 14 dňoch začne hrať, diváci sa na tribúny nevrátia. Ak sme počítali, že na play off príde šesť až sedemtisíc ľudí, tak teraz podľa mňa príde päťsto až tisíc. Aj keď každý hovorí, aby sme nerobili paniku, tak panika v našej spoločnosti je.

My nemáme žiadne príznaky, ani chrípku. Je nariadenie, že v prípade, keby mal niekto príznaky, pôjde na kontrolu. Ak by mu potvrdili prítomnosť vírusu, klub vylúčia zo súťaže. Ale dodržiavame všetky pravidlá, ktoré sa týkajú osobnej hygieny."

Zväz odporúča prerušiť aj tréningy

V utorok však zväz ľadového hokeja prostredníctvom webového sídla informoval, že v rámci prevencie v boji proti koronavírusu odporúča všetkým klubom, aby prerušili aj tréningový proces.



"SZĽH odporúča klubom prerušiť tréningové procesy v záujme zabráneniu prípadného šírenia vírusu COVID-19, a to najmä v miestach a mestách, kde zriaďovatelia škôl prerušili vyučovanie na školách. SZĽH situáciu ďalej monitoruje a bude priebežne reagovať," uvádza sa vo zväzovom stanovisku.