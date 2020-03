Mesiac v karanténe. Opatrenia sú na mieste, vraví slovenská volejbalistka

Barbora Koseková bude musieť mesiac zostať v Trente v karanténe.

10. mar 2020 o 20:10 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME: V slovenskej reprezentácii je líderkou a kapitánkou tímu. V klubovej kariére volejbalistka BARBORA KOSEKOVÁ v januári prestúpila tímu lídra druhej talianskej ligy - Trento. Po pár týždňoch však krajinu zasiahli prísne opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu koronavírusu. Vláda stopla aj všetky súťaže. "Obavy z nákazdy nemám a opatrenia sú určite na mieste," vraví.

Kedy ste sa dozvedeli, že takmer na mesiac bude prerušená vaša ligová súťaž v Taliansku?

V pondelok večer. Ale už sme tušili, že by sa mala liga pozastaviť, keďže zo soboty na nedeľu uzavreli tri veľké provincie a bolo nám jasné, že niektoré tímy tým pádom nebudú môcť vôbec vycestovať. V pondelok to potvrdili.

Keďže sa dostala momentálne celá krajina do červenej zóny, po dnešnej porade na Talianskej volejbalovej federácii by sme mali vedieť, či môžeme trénovať.

Nariadenie vlády nie je presné v tom, či môžeme trénovať alebo nie. Samy nevieme, čo nás čaká.

V klube ste nedostali žiadne usmernenie, čo môžete robiť?

V prvom rade sme nečakali, že sa celé Taliansko dostane prakticky od karantény. Vyhlásenie vlády prišlo len v pondelok večer.

V utorok ráno nám klub ani nevedel ešte povedať, čo bude nasledovať. Čakajú na usmernenie od federácie. Dostali sme program na tento týždeň.

Zakázali nám cestovať preč. Hrozilo by, že by sme sa už nemohli vrátiť. Taliani bez vážneho dôvodu nemôžu cestovať po krajine.

Všetky hráčky musíme ostať v meste. Mali by sme trénovať, ale musíme počkať na to, či budeme mať tréningy v hale.

Momentálne asi neviete, čo budete robiť najbližší mesiac?

Viac menej je to tak. Myslíme si, že by sme mohli trénovať, ale to nezávisí od nás. Môžu to zakázať. Potom budeme musieť byť mesiac doma, keďže je karanténa. Budeme musieť ostať na bytoch.

Ale aspoň vychádzať von môžete?