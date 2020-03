Shiffrinová: Žiadne fotky, objatia či podania rúk. A to ani len so súperkami

S úmrtím otca sa ešte nevyrovnala.

11. mar 2020 o 16:01 Igor Dopirák

FOTO: Počkajte, kým sa príspevok načíta

BRATISLAVA. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová potvrdila, že vo švédskom Aare počas najbližších dní bude súťažiť.

Hoci nedávno oznámila, že na sever Európy odcestuje, nebolo isté, či absolvuje len tréningy, alebo bude bojovať aj o body do Svetového pohára.

Američanka chýbala na svahoch od začiatku februára po náhlej smrti jej otca Jeffa.

Nemá žiadne očakávania

"Švédsko má v mojom srdci špeciálne miesto a cítim, že je to pravé miesto, kde by som sa mala pripojiť k mojej lyžiarskej rodine a pokúsiť sa opäť súťažiť," napísala na sociálnych sieťach.

Súvisiaci článok Vlhovú čakajú posledné tri štarty v sezóne. Pozrite si kde, kedy a o ktorej Čítajte

Uviedla, že s Aare sa jej spájajú príjemné spomienky s otcom.

Shiffrinová absolvuje vo štvrtok paralelný slalom, v piatok obrovský slalom a v sobotu klasický slalom.

Ide o posledné súťaže v aktuálnom ročníku Svetového pohára.

"Stále nemám žiadne ciele či očakávania. Jednoducho sa chcem pokúsiť znovu súťažiť pred tým, než sa sezóna skončí," pokračovala.

Američanka však môže získať veľký glóbus za celkové prvenstvo či malé glóbusy za obrovský a klasický slalom. V celkovom hodnotení sezóny je druhá so stratou 153 bodov na Talianku Brignoneovú.

Žiadne objatia či podania rúk

Shiffrinová však priznala, že so stratou otca sa ešte nezmierila.

"Môj žiaľ trvá. Z tohto dôvodu, ako aj z obáv z koronavírusu, žiadam, aby ste akceptovali moje rozhodnutie byť v minimálnom kontakte s médiami, fanúšikmi aj súperkami," napísala Shiffrinová.

"Znamená to žiadne selfie, autogramy, objatia, podania rúk či bozky, ako aj skrátenie rozhovorov. Nie je to jednoduchý odkaz, ale je to najlepšia cesta nielen k ochrane seba, ale je to zodpovedné ku všetkým," dodala v odkaze.