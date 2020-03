Česi s ukončením vyčkávajú. Uvažujú, že play off by sa hralo len na tri víťazstvá

V Česku už súťaž prerušili.

11. mar 2020 o 17:05 SITA

PRAHA. V českej najvyššej hokejovej súťaži síce v utorok odohrali druhé zápasy predkola play off, ale ďalšie duely budú pre hrozbu šírenia koronavírusu na programe najskôr až koncom marca.

Vedenie Tipsport extraligy týmto krokom zareagovalo na verdikt Bezpečnostnej rady Českej republiky, ktorý zakazuje v krajine organizovanie verejných podujatí s účasťou nad 100 osôb.

"Účastníci extraligy výkonnému výboru zväzu odporučili, aby bola súťaž prerušená do 29. marca s tým, že potom bude situácia opäť prehodnotená," cituje ligového šéfa Josefa Řezníčka portál Hokej.cz.

Play off na tri víťazstvá?

Série predkola play off sú po dvoch dueloch vyrovnané. V konfrontáciách Olomouca so Zlínom a Hradca Králové s Karlovými Varmi je stav nerozhodný 1:1 na zápasy.

Aktuálny návrh vedenia súťaže hovorí o tom, že by sa predkolo dohralo na dve víťazné stretnutia, hoci pôvodne sa malo hrať na tri triumfy.

Súvisiaci článok Kováčik: Nie je to unáhlené rozhodnutie. Zvíťazil zdravý rozum Čítajte

"29. marec je najneskorší termín na to, aby sme mohli dohrať play off. Predkolo by sa dohralo v skrátenej verzii a od 1. apríla by nasledovalo štvrťfinále, semifinále a finále až do 29. apríla, pričom všetky série by sa hrali na tri víťazstvá," vysvetľoval Řezníček.

Hokejisti a funkcionári sú vzhľadom na súčasnú situáciu bezmocní a musia iba čakať, ako sa situácia ohľadom koronavírusu vyvinie.

V hre sú len dva scenáre - jeden priaznivý a druhý horší.

Slováci či Nemci sezónu ukončili

"Ak sa stav epidémie zlepší, play off by sme rozohrali skôr. Ak však bude aj po 29. marci platiť zákaz organizovania hromadných akcií, extraliga pokračovať nebude. Rovnako by sme súťaž museli ukončiť v tom prípade, že by sa v niektorom z tímov objavil pozitívny nález," uviedol niekdajší dlhoročný extraligový obranca Řezníček.

Návrh klubov českej najvyššej súťaže ešte musí vo štvrtok schváliť výkonný výbor zväzu, ale podľa jeho prezidenta Tomáša Krála neexistuje dôvod na to, aby sa tak nestalo.

Na vývoj situácie rovnako čakajú aj vo Švajčiarsku a Francúzsku, kde súťaže prerušili do polovice marca.

K radikálnejšiemu kroku pristúpili v utorok v nadnárodnej EBEL a nemeckej DEL, kde sezónu predčasne ukončili. Rovnaký postoj zaujali v stredu aj účastníci slovenskej Tipsport Ligy.