Bystrica môže byť majster, hoci hokejovú ligu ukončili. Rozhodne sa čoskoro

Slováci ukončili sezónu, Česi vyčkávajú.

BRATISLAVA. Maďarský reprezentant János Vas z tímu DVTK Miškovec zostane posledným úspešným strelcom hokejovej Tipsport ligy 2019/2020.

Ďalší gól už v tejto sezóne nepadne.

Zástupcovia klubov v stredu vo Zvolene rozhodli o predčasnom ukončení sezóny pre šíriaci sa koronavírus.

Od utorka mala Tipsport liga pauzu, keďže vláda Slovenskej republiky rozhodla o zrušení všetkých športových podujatí ma najbližších 14 dní.

„Všetci sme išli na stretnutie s cieľom nájsť riešenia, ako ligu dohrať. Zaoberali sme sa tým, že keby sme dlhšie čakali, či by nám okolnosti umožňovali nejakým skráteným formátom ligu dokončiť. Dospeli sme však k tomu, že sa to nedá.

V súčasnosti nie je možné dohrať súťaž žiadnym uskutočniteľným formátom. Či už z obchodnej, alebo logistickej stránky je to nereálne. Zhodli sa na tom všetci zástupcovia,“ uviedol riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.

O osude ostatných súťaží, ktoré sa hrajú pod hlavičkou Slovenského zväzu ľadového hokeja, sa rozhodne po ukončení dvojtýždňového prerušenia súťaží.

Kto bude majster? Možno nik

O tom, či niektorý klub získa majstrovský titul, rozhodne Ligová rada v najbližších dňoch. Banská Bystrica, ako víťaz základnej časti, dostane právo štartovať v budúcoročnej hokejovej Lige majstrov.

Ak by hokejovým šampiónom nebol nik, stalo by sa tak druhýkrát v histórii.

O prvý titul sa bojovalo v Československej republike v zime 1936/1937. Po rozpade štátu mal svoj šampionát Protektorát Čechy a Morava aj vojnová Slovenská republika - až do roku 1945, keď sa nehralo pre vojnové udalosti a prechod frontu.

„Je to veľká škoda. Nielen pre nás, ale aj pre divákov. Prídeme o najzaujímavejšiu časť sezóny. Na druhej strane vzhľadom na situáciu berieme vážne nariadenia a odporúčania kompetentných orgánov.

Podľa mňa je to za daného stavu najlepšie riešenie, situácia je dosť neprehľadná. Ešte v pondelok sme sa rozprávali v klube o možnosti hrať bez divákov, ale bez nich by to nemalo zmysel," citovala agentúra SITA manažéra pre legislatívu v Dukle Trenčín Eduarda Hartmanna.

Košice chceli sezónu dokončiť

Zástupcovia HC Košice preferovali dokončenie sezóny, no rozhodnutie rešpektujú.

„Na zvolenské stretnutie sme išli s tým, že sa po 14-dňovej prestávke pokúsime súťaž dohrať. Zrejme by sa však hralo bez divákov, čo by tiež nebol ideálny stav. Zasiahla vyššia moc. Musíme to prijať ako fakt, rešpektujeme to, ale zároveň sme sklamaní.

O konci sezóny sme nepremýšľali, nemáme záložný plán. Musíme vyriešiť viacero otázok vrátane situácie s hráčmi, ktorí majú kontrakty,“ povedal pre TASR športový riaditeľ klubu Jan Šťastný.

Česi vyčkávajú V Česku zatiaľ vyčkávajú. Zástupcovia klubov sa v stredu dohodli na prerušení súťaže do 29. marca. V českej extralige rozohrali dve série predkola play off. Možnosť, že by sa na konci marca pokračovalo, je však podmienená uvoľnením prísnych opatrení ministerstva zdravotníctva, ktoré zakázalo všetky akcie s účasťou nad sto ľudí.

Podľa športového manažéra HK Dukla Ingema Petra Tirpáka sa vo Zvolene preberalo množstvo variantov.

Napríklad aj to, že by sa sezóna mohla dohrávať v máji a júni.

„Hovorili sme o tom, že aj keby sme nezrušili sezónu, tak po skončení dvojtýždňového zákazu by sa tak či onak ďalší mesiac hralo bez divákov,“ povedal pre Korzár.

Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) ešte pred verdiktom vyzvala zástupcov klubov, aby sezónu predčasne neukončili.

„To rozhodnutie sa udialo veľmi rýchlo. Čo sa dá robiť, musíme sa s tým zmieriť,“ reagoval Jozef Stümpel, člen asociácie, ktorý vo výkonnom výbore SZĽH zastupuje hráčov.

Poliaci skončili, Česi čakajú

O zrušení sezóny rozhodlo ešte v utorok aj vedenie nemeckej DEL a rakúskej EBEL ligy, v ktorej pôsobia aj kluby z Talianska, Maďarska a Česka.

V stredu uplatnili rovnaký scenár aj v Poľsku, majstrom sa stal klub GKS Tychy, víťaz základnej časti.

Play off ruskej KHL zatiaľ pokračuje s jediným limitom, primátor Moskvy Sergej Sobianin obmedzil účasť na športových podujatiach na 5000 fanúšikov.