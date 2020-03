Vlhová získala pre Slovensko historicky prvý malý glóbus, preteky v Aare zrušili

Možno bude mať až dva glóbusy.

11. mar 2020 o 18:40 (aktualizované 11. mar 2020 o 19:42) TASR, Jakub Habas, Juraj Berzedi

AARE. Švédski organizátori zrušili pre šíriacu sa infekciu koronavírusu záverečné podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Aare.

Stalo sa tak v predvečer štvrtkového štartu trojsúťažného podujatia.

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová tak získala historický malý glóbus za sezónne víťazstvo v slalome.

Pravdepodobne získala aj malý glóbus za triumf v paralelných disciplínach. Potvrdiť to však ešte musí Medzinárodná lyžiarska federácia, keďže v tejto sezóne sa šli len dve paralelné súťaže.

Veľký glóbus celkovej víťazky získala Talianka Federica Brignoneová.

„Máme zmiešané pocity. Na jednej strane sme radi, ale trochu nás mrzí, že sme to nepotvrdili na svahu. Získali sme však malý glóbus za slalom a rozhoduje sa, či budeme mať aj malý glóbus za paralelný slalom," povedal Vlhovej brat Boris pre SME.

"Absolvovali sme dvoje preteky, takže by to malo byť jasné. Vôbec sme nečakali, že by súťaže mohli zrušiť. Je to poriadne prekvapenie. Oslavujeme koniec sezóny. Rodičia prišli akurát, takže je to celé zvláštne,“ dodal Boris Vlha.

GRAF: Porovnanie troch najlepších

GRAF: Petra Vlhová vo Svetovom pohári

GRAF: Počet glóbusov

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.