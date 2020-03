Rapáč: Hráči nemôžu za túto situáciu. Niektorí zarábajú tisíc eur

Hokejisti sa môžu spojiť.

12. mar 2020 o 9:41 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME Pre hokejistov v slovenskej Tipsport lige sa skončila klubová sezóna. Zmluvy však majú podpísané do konca apríla. „Keď sa chceme posúvať dopredu a všetci sa tvárime, že to chceme robiť férovo, zmluvy budú dodržané,“ tvrdí útočník Košíc BRANISLAV RAPÁČ.

Ako ste zareagovali na informáciu, že sa vám skončila klubová sezóna?

Zdravie je najdôležitejšie. Nie sme experti, a keď vyšlo takéto nariadenie, všetci to chápeme. Samozrejme, hráčov to mrzí, všetci by sme chceli hrať. Ale momentálne sú iné priority, dôležitejšie. Dúfam, že všetko prejde a krajina bude v bezpečí.

Špekulovalo sa, že by sa mohlo hrať bez divákov. Brali by ste to?

Sú na to dva pohľady. Hrať bez divákov nie je ideálne, keďže sú korením hokeja. Neviem, aké emócie by boli v zápase, keby boli prázdne tribúny. Na druhej strane máme zmluvy do konca apríla, hokej nás živí a je to naša práca.

Veríte, že zmluvy budú aj dodržané?

Je tam klauzula, že v prípade živelnej pohromy, epidémie či zásahu vyššej moci môžu ukončiť zmluvu v deň, keď sa skončí ligová súťaž.

Právne to majú kluby podchytené.