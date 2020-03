Hamilton pred Veľkou cenou Austrálie: Som veľmi prekvapený, že sme vôbec tu

V karanténe sú štyria členovia tímu Haas.

12. mar 2020 o 12:34 SITA

BRATISLAVA. Už o necelých 24 hodín odštartuje dvoma piatkovými tréningmi pred Veľkou cenou Austrálie nová sezóna pretekov formuly 1.

Pre obavy z koronavírusu boli zrušené preteky v čínskom Šanghaji a naďalej sa diskutuje aj o správnosti rozhodnutia organizátorov podujatia v Melbourne.

Peniaze sú kráľom

Na štvrtkovej tlačovej konferencii si zobral slovo aj šesťnásobný majster sveta Lewis Hamilton a jeho vyjadrenia neboli v pozitívnom duchu.

"Som veľmi, veľmi prekvapený, že sme vôbec tu. Je skvelé, že máme preteky, ale som šokovaný, že sedíme v tejto miestnosti. Je tu veľa fanúšikov už teraz. Svet reaguje na nepríjemnú situáciu, no možno trošku neskoro.

Vidíme, že Donald Trump zatvára hranice, NBA bola prerušená, ale formula 1 pokračuje ďalej. Peniaze sú kráľom. Vyzval by som každého, aby bol taký opatrný, ako sa len dá," povedal britský pilot Mercedesu.

Vedieť, kedy zatiahnuť ručnú brzdu

Aktuálne sú v karanténe už štyria členovia tímu Haas a jeden zamestnanec McLarenu. Koronavírus môže mať fatálne následky najmä pre starších ľudí, ktorých je na okruhu viacero.

"Dnes ráno som videl Jackieho Stewarta. Vyzeral byť zdravý a v poriadku. Je tu ale veľa starších ľudí, čo ma znepokojuje," uviedol Hamilton, ktorý môže v roku 2020 získať štvrtý titul v sérii a zároveň vyrovnať rekord Michaela Schumachera, ktorých ich má celkovo sedem.

Svoj názor na vzniknutú situáciu povedal aj Nemec Sebastian Vettel. "Je veľmi náročné urobiť férové rozhodnutie, ale uvedomujem si, že veľa športových súťaží je zrušených.

Je na mieste položiť otázku, prečo ste tu? Musíme však dôverovať FIA a prijať všetky preventívne opatrenia. Niektorí majú obavu z podávania rúk, iní nie. Stále je však veľa otázok, na ktoré je ťažké odpovedať," skonštatoval jazdec tímu Ferrari.

Sebastian Vettel, ktorý získal štyri majstrovské tituly vo farbách Red Bullu, odpovedal aj na otázku, či by jazdci odmietli súťažiť, ak by sa v paddocku výrazne zvýšil počet ľudí s potencionálnym nakazením koronavírusom alebo by niekto dokonca zomrel.

"Dúfam, že takto ďaleko sa to nedostane. Ak sa to však stane, mali by sme zatiahnuť ručnú brzdu," dodal 32-ročný rodák z Heppenheimu.

