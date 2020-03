Magoni pre SME: Musíme niečo zmeniť, aby sme boli dokonalí

Či zostane Vlhovej trénerom, ešte nevie.

12. mar 2020 o 17:47 Juraj Berzedi

Pred sezónou zdôrazňoval, že túži priniesť na Slovensko premiérový glóbus. Jeho zverenka Petra Vlhová napokon získala dva malé glóbusy za slalom i paralelný slalom. "Som spokojný, ale bol som pripravený riskovať a bojovať v Aare o veľký glóbus," tvrdí taliansky tréner LIVIO MAGONI.

Čakali ste, že organizátori môžu zrušiť posledné preteky Svetového pohára v Aare?

Aj na tieto otázky odpovedal Livio Magoni: S čím bol v sezóne najviac spokojný a čo ho najviac sklamalo? Ako ovplyvňovalo fungovanie v tíme to, že si Petra našla priateľa? Prečo sa ešte nerozhodol, či bude aj naďalej Vlhovej trénerom? Akú otázku dal svojej zverenke? Prečo si myslí, že Vlhová i Shiffrinová boli smoliarkami sezóny? Čo všetko môže slovenská lyžiarka ešte dosiahnuť?

Boli sme skutočne prekvapení. Je to niečo, čo sme nemohli kontrolovať. V stredu nám to oznámili desať minút pred začiatkom mítingu kapitánov. Každého to zaskočilo.

Ihneď ste museli vedieť, že tým Petra získala premiérový malý glóbus v slalome a v paralelnom slalome. Ako ste to vnímali?

Samozrejme, že som spokojný. Je to trochu zvláštne, lebo svoju pozíciu nemusela potvrdiť priamo na svahu. Je to trochu netradičné, ale určite sme šťastní.

V Aare mohla Vlhová bojovať o tri malé glóbusy a jeden veľký, ale nemusela získať ani jeden. Keby ste si mohli vybrať, podstúpili by ste to riziko a išli do toho?

Boli sme si vedomí, že môžeme veľa získať, ale aj stratiť.