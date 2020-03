Cítil som sa zle, tvrdil tréner Arsenalu. Mal pozitívny test na koronavírus

Arteta je prvým prípadom v Anglicku.

13. mar 2020 o 6:14 Pavol Spál

BRATISLAVA. Tréner Arsenalu Londýn Mikel Arteta (37 r.) mal pozitívny test na koronavírus.

Klub z Premier League to potvrdil vo štvrtok v noci.

„Je to sklamanie. Cítil som sa zle a následne som sa podrobil testu. Do práce sa vrátim ihneď, ako to bude možné,“ dodal Arteta podľa televízie SkySports.



Arteta sa stala prvým potvrdeným zamestnancom tímu z Premier League, ktorý sa nakazil koronavírusom.



Arsenal uzatvoril tréningové centrum a celý tím je v karanténe.

Všetci zamestnanci klubu, ktorí mali blízky kontakt s Artetom budú izolovaní v súlade s nariadeniami vlády.

Očakávajú veľké číslo

"Očakávame, že to bude obrovské číslo, vrátane členov A -mužstva a trénerov, a rovnako tak menšie číslo ľudí z našej Hale End Akadémie, ktorú sme predbežne zatvorili," vysvetlil Arsenal vo svojom stanovisku.

Vedenie Premier League usporiada v piatok ráno núdzové stretnutie zástupcov klubov, aby prediskutovali budúcnosť súťaže.



„Zdravie našich zamestnancov a širokej verejnosti je pre nás prioritou a to je to, na čo sa teraz zameriavame.“

„Naše myšlienky sú s Mikelom. Rokujeme so zodpovednými ľuďmi, aby sme vzniknutú situáciu zvládli, a tešíme sa, až sa vrátime k tréningom a zápasom,“ povedal generálny riaditeľ londýnskeho klubu Vinai Venkatesham.

Začalo to podanie rúk

Futbalisti Arsenalu boli v karanténe už predtým. Dôvod? Niektorí z nich po zápase Európskej ligy s Olympiakosom Pireus prišli do kontaktu s jeho majiteľom Evangelosom Marinakisom.

A ten v utorok oznámil, že sa koronavírusom rovnako nakazil.

Podľa Sky Sports všetko odštartovalo podávanie rúk. Marinakis sa tiež pred štadiónom fotil s niekoľkými fanúšikmi.

Inkriminovaný zápas sa odohral vo štvrtok 27. februára, karanténa Arsenalu tak mala skončiť vo štvrtok večer.

V piatok mal Arsenal opäť začať trénovať. A v sobotu mal v pláne odohrať zápas 30. kola Premier League na pôde Brightonu.

