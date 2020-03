Prezident MOV chce olympiádu v riadnom termíne. Trump si myslí, že je to nemožné

Zároveň vprezident MOV dodal, že ak Svetová zdravotnícka organizácia neodporučí, aby bola olympiáda, bude sa tým riadiť.

13. mar 2020 o 12:31 TASR

TOKIO/BERLÍN. Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach potvrdil, že hry v Tokiu budú v pôvodnom termíne napriek epidémii koronavírusu.

Ak však Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučí hry zrušiť, MOV sa bude riadiť jej odporúčaním.

Problémom je kvalifikačný proces

Informáciu potvrdil vo štvrtok v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu stanicu ARD.

"Počúvneme rady WHO, ktorá má najväčších expertov na danú problematiku. Situáciu sledujeme 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Pracujeme na tom, aby sme si splnili záväzok otvoriť hry 24. júla," vyhlásil Bach.

Šéf olympijského hnutia zároveň priznáva, že svetová pandémia koronavírusu výrazne komplikuje kvalifikačný proces na OH. Mnohé podujatia sa museli zrušiť, alebo odložiť.

"Zatiaľ sa kvalifikovalo 55 percent športovcov. Budeme veľmi flexibilný a v prípade potreby zmeníme kvalifikačné kritériá," dodal Bach. Správu priniesla DPA.

Trump by preložil hry

Americký prezident Donald Trump vyslovil presvedčenie, že olympijské hry v Tokiu by sa mali preložiť na budúci rok. Dôvodom je epidémia koronavírusu.

Názor prezentoval vo štvrtok na tlačovej konferencii.

"Nevidím možnosť, aby tam boli ľudia. Inými slovami, aby dovolili ľuďom tam ísť. Je to len taká moja myšlienka, ale možno by to mali posunúť o rok," povedal Trump.

Jeho nápad okamžite odmietli japonskí organizátori. "Medzinárodný olympijský výbor a organizačná komisia hier v žiadnom prípade nezvažuje zrušenie, alebo odloženie hier.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby športovci neboli v neistote a vyhli sa zmätočným informáciám," vyhlásila v piatok na tlačovej konferencii Sejko Hašimotová, niekdajšia bronzová medailistka v rýchlokorčuľovaní a aktuálne ministerka pre olympijské hry. Správu priniesla AP.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.