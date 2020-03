Ronaldo dostal povolenie na návrat do Talianska, zostáva však s mamou

Taliansko je momentálne v červenej zóne.

13. mar 2020 o 13:39 SITA

BRATISLAVA. Cristiano Ronaldo si odskočil domov do Portugalska navštíviť chorú mamu, ale späť do Juventusu Turín sa už nevrátil.

Celé Taliansko sa ocitlo v tzv. červenej zóne v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a hviezdny Portugalčan zrejme strávi niekoľko dní a možno aj týždňov v karanténe na rodnom ostrove Madeira.

Potvrdil to jeho zamestnávateľ Juventus Turín. Ostatní hráči aj zamestnanci úradujúceho talianskeho majstra sú aktuálne v karanténe aj preto, že už dvom futbalistom tohto klubu diagnostikovali koronavírus.



"Ronaldo cestoval na Madeiru 9. marca už po druhý raz v priebehu niekoľkých dní, aby navštívil mamu Dolores Aveirovú, ktorá nedávno utrpela mozgovú príhodu. Doma mal tiež osláviť narodeniny jeho sestry," píše sa v oficiálnom vyhlásení Juventusu Turín.



Tuttosport neskôr informoval, že futbalista známy pod skratkou CR7 dostal špeciálne povolenie na návrat do Talianska privátnym lietadlom a už vo štvrtok mal trénovať so spoluhráčmi.

Lenže nariadená karanténa po pozitívnom testovaní hráčov Juventusu Danieleho Ruganiho a Paula Dybalu na ochorenie COVID-19 všetko zmenila.



Podľa španielskeho denníka AS sa zdravotný stav Ronaldovej matky po mŕtvici už o čosi zlepšil, ale jej syn zatiaľ zostane spolu s ďalšími členmi rodiny v ich dome vo Funchale. Momentálne sú v Taliansku zrušené všetky športové podujatia vrátane zápasov futbalovej Serie A až do 3. apríla.

Práve krajina z Apeninského polostrova je najviac z celej Európy postihnutá novým koronavírusom. Na jeho následky už v Taliansku zomrelo vyše 1100 ľudí.