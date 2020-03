Mnohí športovci možno kvôli koronavírusu dostanú voľnú kartu, vraví Siekel

Vírus znemožňuje kvalifikačné boje.

13. mar 2020 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Do začiatku olympijských hier v Toku zostávajú ešte viac než štyri mesiace a Medzinárodný olympijský výbor aj organizačný výbor OH 2020 zatiaľ potvrdzujú, že všetko sa chystá podľa plánu.

Zainteresovaní odmietajú akékoľvek úvahy o zrušení, prípadne odložení hier, ktoré sú plánované v termíne od 24. júla do 9. augusta 2020. A to aj napriek aktuálne celosvetovo vyhlásenej pandémii v súvislosti s novým koronavírusom.

Potvrdili to aj najvyšší predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) po návrate z inšpekčnej cesty z Tokia.



"Je mi veľmi ľúto, že práve takto dobre pripravované olympijské hry sú v ohrození pre niečo, čo nikto nemohol predpokladať. Nikto by si tieto hry nezaslúžil viac ako Japonsko a Tokio,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel, cituje ho oficiálny portál výboru.

Prvý muž slovenského olympizmu zároveň priznal, že súčasné celosvetové problémy s koronavírusom výrazne ovplyvňujú kvalifikačný proces v jednotlivých športoch na OH 2020. Vo veľkom sa rušia súťaže a sprísňujú sa bezpečnostné opatrenia.

"V dôsledku koronavírusu kvalifikačný proces už nebude taký spravodlivý, ako by mal byť. Menili sa jeho podmienky a športovci, ktorí predpokladali, že dostanú šancu na plnenie kvalifikačných kritérií, ju už nemajú,“ priznal Siekel pre olympic.sk.



Možno predpokladať, že ak sa nepodarí zrealizovať kvalifikačné turnaje, resp. súťaže, na ktorých možno plniť limity, medzinárodné športové federácie budú musieť pristúpiť aj k tomu, že oveľa viac športovcov, než sa predpokladalo, sa do Tokia dostane vďaka prideleniu voľných kariet.

Aktuálny vývoj komplikuje aj situáciu obhajcu olympijského zlata v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Mateja Tótha, ktorý zatiaľ nemá splnený limit. A ani ho nemá kde splniť.

"Nastavenie kvalifikačných kritérií je plne v kompetencii jednotlivých medzinárodných federácií, my nemáme priestor na lobovanie. Bolo by však spravodlivé, ak by mohol obhajca zlatej medaily za súčasných podmienok dostať voľnú kartu pre účasť,“ myslí si Siekel.

