Nechápem, čo tu ešte robíme, vraví Fialková. Po biatlonistov poletí špeciál

Vláda si ide po športovcov.

13. mar 2020 o 17:29 (aktualizované 13. mar 2020 o 18:10) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „To asi nemá ani veľký zmysel hodnotiť,“ vravela pre RTVS biatlonistka Paulína Fialková po rýchlostných pretekoch.

So šiestimi nepresnými výstrelmi obsadila 77. miesto.

Tesne za ňou dobehla Veronika Machyniaková (79.) Najlepšia zo Sloveniek bola Ivona Fialková na 20. priečke.

Koniec sezóny

Piatkové preteky vo fínskom Kontiolahti boli pre slovenské biatlonistky poslednými v sezóne.

Na stíhacie preteky už nenastúpia, hoci Ivona sa na ne kvalifikovala.

Po biatlonistov a novinárov priletí v sobotu vládny špeciál, aby ich dopravil na Slovensko. Informovala o tom RTVS.

„Slovenský zväz biatlonu v piatok intenzívne rokoval s ministerstvom vnútra. Ministerka Denisa Saková sľúbila, že po biatlonovú výpravu a novinárov priletí vládny špeciál. Odlet je naplánovaný na sobotu 15.00 h z Kuopia,“ oznámil reportér RTVS Tomáš Kotlárik.

Špeciál privezie biatlonistov domov v rámci prevencie pred zavlečením koronavírusu. Všetci členovia výpravy budú povinne štrnásť dní v karanténe.

Navyše, špeciál po športovcov letel aj z dôvodu, že Slovensko uzavrelo hranice a všetky letiská. Ich cesta na Slovensko by bola veľmi komplikovaná a oveľa rizikovejšia z hľadiska možného nakazenia sa koronavírusom.

„Som rada, že odchádzame domov. Neviem, čo tu ešte robíme. Všetky súťaže sa rušia, iba biatlon sa tvári, že sa ho to netýka. Myslím si, že sme do Kontiolahti ani nemali cestovať. Ale je to naša práca a keď sme už tu, robili sme, čo sa dalo,“ komentovala rozhodnutie Paulína Fialková.

Sľubný výkon vyšiel naprázdno

Pridala sa aj trénerka Anna Murínová. „Nerozumiem, prečo Medzinárodná biatlonová únia preteky nezruší. Kontiolahti opustili Američania, chystajú sa aj Bulhari,“ vravela pre RTVS.

Preteky poznačilo sneženie aj silný vietor. Len tri z 95 pretekárok mali čistú streľbu.

„Fujavica a do toho snežilo. Bolo to náročné. S jednou chybou to bol jeden z lepších streleckých výkonov,“ hovorila Ivona Fialková.

Ivona Fialková. (zdroj: archív SME - Gabriel Kuchta)

Trochu ju škrelo, že po solídnom výkone nebude môcť nastúpiť v stíhacích pretekoch.

„Aj ja chcem byť čo najskôr doma, ale mrzí ma, že preteky budú ešte v sobotu pokračovať a my sa na nich nebudeme môcť zúčastniť,“ vravela.

Dvadsiata priečka je jej najlepším výsledkom v tejto sezóne hneď po umiestneniach na majstrovstvách sveta.

V stíhacích pretekoch mohla opäť dosiahnuť sľubný výsledok. V druhej polovici sezóny sa ukázala v celkom dobrej forme. Hoci výborné výsledky striedala so slabými.

Sklamaná zo sezóny

Naopak, jej sestre preteky v Kontiolahti vôbec nevyšli. Po dvoch chybách na ležke chcela všetko zachrániť ešte na stojke.

„No, tak ako som veľmi chcela, tak mi to vôbec nevyšlo,“ vravela.

Horšie umiestnenie dosiahla vo Svetovom pohári naposledy v roku 2016 v slovinskej Pokľjuke, keď skončila v šprinte až na 91. priečke.

V závere sezóny prišiel aj pokles v celkovom hodnotení Svetového pohára na desiate miesto. V sobotu však zrejme príde aj o túto priečku.

„Zo sezóny som sklamaná. Je to vidieť a asi aj cítiť. Mala som vyššie ciele,“ hodnotila túto zimu Paulína Fialková.

„Snažím sa však nájsť na tom aj niečo pozitívne. Možno sa mi do tréningu teraz pôjde s ľahšou motiváciou a skôr sa odrazím od dna. Ďalšia sezóna môže byť iná,“ vravela.

Z víťazstva sa v piatok tešila Nemka Denise Hermannová. Sezónu Svetového pohára biatlonistov by mali uzavrieť sobotňajšie stíhacie preteky.

Medzi mužmi aj medzi ženami sa bojuje o veľký Krištáľový glóbus. Medzi ženami má k nemu najbližšie vlaňajšia víťazka Talianka Dorothea Wiererová. Pred Nórkou Tiril Eckhoffovou má náskok 26 bodov.

Medzi mužmi sa bude rozhodovať medzi sedemnásobným víťazom Francúzom Martinom Fourcadom a vlaňajším šampiónom Nórom Johannesom Thingnesom Boem.

