Chýbala jej príroda, tak sa rozbehla sa a už nezastala. Slovenka je hviezdou ultrabehov

Rozhovor pre SME: Beh má mnoho podôb. Stále viac ľudí prepadáva vzdialenostiam, ktoré majú cieľ ďalej ako pri klasickom maratóne. Sú to tzv. ultrabehy. Pred dvomi rokmi si jeden taký skúsila Slovenka žijúca v Ázii. Zachutilo jej to a za krátky čas sa VERONIKA VADOVIČOVÁ vypracovala medzi špičku. Vlani už u nej platilo - čo štart, to víťazstvo. "Hoci veľakrát trpím, užívam si to," vraví.

Kedy ste prvý raz počuli o tom, že existujú aj behy dlhšie ako maratón?

Nie je tak dávno. Asi pred troma rokmi ma zavolala kamarátka, či s ňou nepôjdem na trailový beh. Venujem sa tomu skutočne asi dva roky.

Veľa ľudí odradí hneď na začiatku, keď vidia tú vzdialenosť 50 a viac kilometrov. Vás to lákalo?

V mojom prípade hneď prvý beh bol asi 32 kilometrov. Nebolo to hneď ultra. Len som si to vyskúšala. Pripravovala som sa vtedy na triatlon a beh bola moja silná stránka. Mám rada prírodu a zdalo sa mi to ako dobrý nápad. Zapáčilo sa mi to, hoci vtedy som vôbec neuvažovala, že by som niekedy behala sto kilometrov a venovala sa tomu profesionálnejšie.

Čím vás to oslovilo?

Mám rada prírodu. Odmalička sme s rodičmi chodili do hôr na túry. V roku 2013 som odišla do Šanghaja. Je to obrovské mesto a nie je tam príroda. Zájsť na prechádzku do lesa nie je vôbec ľahké. Najskôr som si to neuvedomila, ale chýbalo mi to. Až na spomínanom trailovom behu v Číne som to pochopila a zapáčilo sa mi to.

Keď hovoríte o behaní, sú to samé pekné zážitky. Je to skutočne tak, že po trailovom behu, ktorý má 50 a viac kilometrov, prežívate len pozitívne emócie?

Keď to máte za sebou, tak áno (smiech). Samozrejme, počas behu máte rôzne krízy. Pri ultrabehoch sa vždy stane, že v nejakom bode nevládzem a pýtam sa, prečo toto robím. Na druhej strane tým, že sa behá v horách a mení sa terén aj prostredie, tak si to viac užívam. Ak beháte len po ceste, je to monotónne. Čaro tohto športu je v rozmanitosti. Aj preto si to užívam, hoci veľakrát trpím. To je dočasné a na konci je vždy dobrý pocit.

Blízki vás neodhovárali - nerob to, ublížiš si?

Boli aj také reakcie. Aj od mamy, ktorá je dušou športovec. Tiež behávala, hoci nikdy nepretekala. Jej sa tiež zdalo, že je to až príliš veľká záťaž. Samozrejme, že sa bála a bola skeptická, či to nie je extrémne, keď som šla prvé dlhšie preteky.

Ale to by povedala asi každá mama. Keď videla, že s tým neprestanem a že ma to baví, tak ma začala povzbudzovať. Dnes je mojím veľkým fanúšikom. Už len chce, aby som mala dobré výsledky.

Ako bojujete s tým, keď vám počas pretekov hlava hovorí - už stačí, ďalej už ani krok?

Mávam takúto krízu vždy okolo päťdesiateho kilometra.