Čo bude so Stanley Cupom? Dajte ho Bystrici, smejú sa fanúšikovia

Hokejová Tipsport liga je svetovou raritou.

14. mar 2020 o 10:04 Jakub Benko

BRATISLAVA. Pandémia ochorenia koronavírusu v obrovskej miere zasahuje do sveta športu. Po celom svete sa prerušujú, rušia, či predčasne končia menšie aj väčšie podujatia.

Straty, ktoré atléti, športovci, kluby a tímy pocítia, sú nateraz nevyčísliteľné. Vie sa už však, akým výsledkom sa súťaže po celom svete skončili a ako ústredné orgány vyriešili situáciu, ktorá nemá obdobu. A Slovensko je v tomto smere raritou.

Slovenskú najvyššiu hokejovú súťaž ukončili v stredu 11. marca 2020. Stalo sa tak tesne pred dovŕšením nadstavby základnej časti, z ktorej tímy nestihli odohrať už len po dva zápasy. Nasledovalo by play off, z ktorého by vzišiel nový majster Slovenska.

Zrušené boli už takmer všetky súťaže

"Dospeli sme k záveru, že v súčasnosti nie je možné dohrať súťaž žiadnym realizovateľným formátom. Či už z obchodnej, alebo logistickej stránky, je to nereálne," uviedol vtedy Richard Lintner, šéf Pro-Hokeja.

Na tomto stanovisku sa zhodli takmer všetci zástupcovia tipsportligových klubov. Uvedomujú si, že zdravie hráčov i fanúšikov je absolútne na prvom mieste.

Víťazom základnej časti sa stala HC '05 iClinic Banská Bystrica. Skončila na prvom mieste, keď získala 120 bodov, o osem viac ako druhý Slovan. Tretie boli Košice so 106 bodmi.

Medzičasom sa kvôli koronavírusu predčasne končili hokejové ligy po celej Európe. Skončila napríklad nemecká DEL, švajčiarska National League či nadnárodná EBEL Liga. Zrušené boli aj ligy v Poľsku či Nórsku.

Liberec v rovnakej situácii titul nedostane

Hneď po slovenskej Tipsportlige nasledovala česká Extraliga, v ktorej sa podarilo odohrať celú základnú časť a začínali sa už boje v play off.

V susednom Česku vyhral základnú časť Liberec, keď pred svojim prenasledovateľ z Třínca nazbieral náskok deviatich bodov. Nastala teda takmer identická situácia ako na Slovensku. Riešenie v oboch prípadoch však je napokon úplne odlišné.