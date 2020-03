Varga v Austrálii stále preteká. Skončil v tretej desiatke

Mal najrýchlejší plavecký úsek.

14. mar 2020 o 9:53 SITA

Svetový pohár v triatlone

Mooloolaba (Aus.) - sobota

1. Ryan Sissons N. Zéland 51:49 min 2. Hayden Wilde N. Zéland rovnaký čas 4. Luke Willian Austrália +4 s 22. Richard Varga Slovensko +1:19 min

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant Richard Varga obsadil 22. miesto na pretekoch Svetového pohára v triatlone v austrálskom meste Sunshine Coast na predmestí Mooloolaba, to všetko v štáte Queensland na východe krajiny.

V sobotňajšom šprinte podľa očakávania absolvoval najrýchlejšie plavecký úsek, potom však vo výsledkoch postupne klesal až do tretej desiatky. V konečnom účtovaní zaostal o 79 sekúnd za víťazným Novozélanďanom Ryanom Sissonsom. Medzi ženami bez slovenskej účasti triumfovala Britka Vicky Hollandová.



Richard Varga v Austrálii štartoval v rámci kvalifikácie o postup na OH 2020, ktoré by sa v lete mali konať v japonskom Tokiu. Na to, aby sa opäť prebojoval pod päť kruhov, potrebuje zbierať body do rebríčka.



Triatlonový Svetový pohár je v celom svete jedným z mála podujatí, ktorý zatiaľ nezrušili či nepresunuli. O dva týždne by sa rovnako v Austrálii mali konať preteky v New Plymouthe.