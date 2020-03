Príde Liverpool o takmer istý titul? Vedenie Premier League môže anulovať celý ročník

Rozhodne sa už o pár dní.

14. mar 2020 o 14:25 TASR

LONDÝN. Vedenie anglickej futbalovej Premier League sa vo štvrtok zíde na mimoriadnom stretnutí, aby prediskutovalo ďalšie kroky v súvislosti s koronavírusom.

Na piatkovom mítingu rozhodlo o prerušení súťaže do 3. apríla, do úvahy však prichádza aj zrušenie zvyšku sezóny.

V takom prípade existujú alternatívy, buď anulovať všetky výsledky a ročník uzavrieť bez šampióna, zostupujúcich a postupujúcich, alebo odovzdať titul súčasnému lídrovi v tabuľke FC Liverpool.

Nikto by nezostúpil

"The Reds" čakajú na prvenstvo v najvyššej súťaži 30 rokov a sú len krôčik od trofeje, keď majú na čele 25-bodový náskok pred Manchestrom City a do riadneho skončenia sezóny zostávajú deväť zápasov. Agentúra DPA pripomenula, že v hre je aj tretia možnosť, dohrať sezónu bez divákov.

Prvá možnosť by vyhovovala tímom zo dna tabuľky, keďže by nikto z Premier League nezostúpil. Toto riešenie považuje za správne viceprezidentka West Hamu Karren Bradyová.

"Kladivárom" táto sezóna nevychádza, v tabuľke figurujú na 16. mieste a od zóny zostupu ich delí iba lepšie skóre.

Barber: Bola by to krivda pre Liverpool

"Musíme sa pripraviť na možnosť, že sezónu nedokončíme. V takom prípade by sa mala anulovať, kto môže povedať, komu sa bude ako dariť, ktorý tím by si polepšil alebo naopak, ak sa neodohrajú všetky zápasy," povedala Bradyová pre The Sun.

Mnohí však takéto riešenie považujú za nespravodlivé k Liverpoolu, ktorý suverénne vedie ligu a prakticky má titul vo vrecku, keď doteraz prehral jediný zápas.

"Všetci by sme chceli dohrať, ale uvidíme. Podľa mňa by však bola obrovská krivda, ak by titul nezískal Liverpool," uviedol pre BBC výkonný riaditeľ Brightonu Paul Barber.