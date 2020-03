Biatlonová sezóna skončila. Ako sa napokon umiestnili sestry Fialkové?

V záverečných pretekoch triumfovala Simonová.

14. mar 2020 o 16:33 SITA

SPv biatlone 2019/2020

Kontiolahti (Fín.) - Ženy - stíhacie preteky na 10 km - výsledky

1. Julia Simonová Francúzsko 30:53,5 min (2) 2. Selina Gasparinová Švajčiarsko +17,3 s (4) 3. Lisa Vittozziová Taliansko +20,9 s (4) 4. Kaisa Mäkäräinenová Fínsko +28,2 s (4) 5. Monika Hojniszová-Staregová Poľsko +39,8 s (2) 6. Mona Brorssonová Švédsko +42,8 (1) 10. Tiril Eckhoffová Nórsko +57,2 (6) 11. Dorothea Wiererová Taliansko +57,8 (5)

KONTIOLAHTI. Celkovou víťazkou hodnotenia Svetového pohára v biatlone sa medzi ženami stala rovnako ako vlani Talianka Dorothea Wiererová. Stačilo jej na to aj 11. miesto v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km vo fínskom Kontiolahti.

Jej priama konkurentka v boji o veľký krištáľový glóbus Nórka Tiril Eckhoffová totiž skončila desiata a v konečnom účtovaní zaostala za Wiererovou o sedem bodov.

Prvenstvo si v sobotu vyjazdila Francúzka Julia Simonová pred Švajčiarkou Selinou Gasparinovou, tretia finišovala Talianka Lisa Vittozziová.

Eckhofoová prišla o celkové víťazstvo

Slovenská reprezentantka Ivona Fialková sa v sobotňajšej stíhačke nepredstavila, keďže spolu s celou slovenskou výpravou odcestovala na Slovensko do preventívnej domácej karantény.

Aj program v Kontiolahti ovplyvnil po celom svete šíriaci sa koronavírus, pretože nedeľňajšie štafety organizátori zrušili. Pôvodne sa malo súťažiť aj počas budúceho týždňa v Nórsku, ale spomenutá pandémia sa postarala o zrušenie pretekov SP v Osle.

Boj o veľký glóbus bol dramatický do posledného výstrelu. Pred poslednou sobotňajšou streľbou bola líderkou Tiril Eckhoffová, no poslednej položke však minula až trikrát a "dovolila" Dorothee Wiererovej návrat do boja o celkové prvenstvo.

Paulína je celkovo na trinástom mieste

Talianka totiž bola po tretej streľbe až šestnásta a to by jej na veľký krištáľový glóbus nestačilo.

Na poslednej položke však minula len raz a dostala sa pred nórsku súperku. Tá ju síce v poslednom okruhu predstihla, no Talianka si už len strážila celkový triumf v hodnotení SP.

V poradiach SP sa nestratili ani Slovenky. Paulína Fialková v celkovej klasifikácii obsadila 13. miesto a v poradí stíhačky skončila napriek sobotňajšej absencii šiesta, Ivona Fialková bola celkovo na 44. priečke a v stíhacích pretekoch na 38. stupienku.

Konečné poradie v hodnotení SP (veľký glóbus, po 21 pretekoch)

1. Dorothea Wiererová Taliansko 793 b 2. Tiril Eckhoffová Nórsko 786 b 3. Denise Herrmannová Nemecko 745 b 4. Hanna Öbergová Švédsko 741 b 5. Marte Olsbuová Röiselandová Nórsko 597 b 6. Franziska Preussová Nemecko 573 b 13. Paulína Fialková Slovensko 489 b 44. Ivona Fialková Slovensko 128 b

Konečné poradie v SP v stíhacích pretekoch (malý glóbus)