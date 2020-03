Zvádzala boje s Kuzminovou. Fínka Mäkäräinenová ukončila kariéru

Získala šesť medailí z MS.

14. mar 2020 o 19:57 SITA

BRATISLAVA. Má šesť medailí z majstrovstiev sveta a trikrát ovládla celkové hodnotenie Svetového pohára v biatlone, olympijskú medailu si však nevybojovala.

Vo veku 37 rokov v sobotu ukončila aktívnu súťažnú kariéru fínska reprezentantka Kaisa Mäkäräinenová. Rodáčka z dedinky Ristijärvi v ostatnej dekáde zvádzala boje s Anastasion Kuzminovou.

Kaisa Mäkäräinenová sa pôvodne venovala behu na lyžiach, no v roku 2003 sa preorientovala na biatlon. Už o rok neskôr sa stala členkou fínskej reprezentácie a v roku 2005 už štartovala na majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene.

Na väčšie úspechy si však musela počkať ešte niekoľko rokov, potom však na jej konto začali pribúdať pódiá aj víťazstvá. V sezóne 2010/2011 si na svoje konto pripísala prvé triumfy v pretekoch SP a napokon celý seriál ovládla a získala veľký krištáľový glóbus.

Je vyrovnaná so svojim rozhodnutím

Tento úspech sa jej neskôr podarilo zopakovať aj v ročníkoch 2013/2014 a 2017/2018. Dovedna v SP pozbierala 27 individuálnych víťazstiev, to úplne posledné v práve skončenej sezóne v polovici januára v nemeckom Oberhofe.

"V Kontiolahti som absolvovala v roku 2003 svoje prvé biatlonové tréningy a práve tu končím súťažnú kariéru. Je to osudové miesto. Nelúčim sa spôsobom, akým by som si priala, keďže na tribúnach neboli žiadni fanúšikovia, ale túto vec som ovplyvniť nemohla.

Som vyrovnaná so svojim rozhodnutím, aj keď je to veľmi emotívne a nebolo to ľahké. Napriek všetkému som si svoje posledné preteky užila, vložila som do toho celé svoje srdce. Dievčatá, bola to posledná stíhačka so mnou," napísala Mäkäräinenová na instagrame.

Prvé medaily na MS získala v roku 2011 v ruskom Chanty-Mansijsku, keď brala zlato v stíhacích pretekoch a striebro v šprinte. Neskôr pridala ešte štyrikrát bronz - trikrát v pretekoch s hromadným štartom a raz vo vytrvalostných pretekoch.

Posledné preteky skončila tesne za pódiom

Splniť sa jej však nepodarilo jeden sen - získať medailu spod piatich kruhov. Najbližšie k tomu mala v Soči 2014, ale v pretekoch s hromadným štartom skončila šiesta a vo vytrvalostných pretekoch deviata.

Do elitnej desiatky sa na ZOH dostala aj v Pjongčangu 2018 v pretekoch s hromadným štartom (10.)

Jej rozlúčka s biatlonovým profikolotočom sa skončila tiež tesne bez pódia. Vo svojej vlasti v Kontiolahti obsadila v sobotu v stíhacích pretekoch 4. miesto, na tretiu Talianku Lisu Vittozziovú stratila 7,3 sekundy.

"Keď sa svet vráti do normálu, rada by som sa ešte stretla s fanúšikmi," dodala na záver Fínka.