Olympidáda bude načas, tvrdí japonský premiér

Nevidí v tom problém.

15. mar 2020 o 11:03 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Po tom, čo sa zrušili či presunuli pre koronavírus takmer všetky veľké športové podujatia a ligy vo svete, sa objavujú aj názory, že v lete sa neuskutočnia ani olympijské hry v Tokiu.

Japonský premiér Šinzo Abe však jasne povedal, že olympiáda bude. Išlo najmä o reakciu na nedávne vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý si myslí, že hry by sa mali presunúť.

"Nevidím možnosť, aby tam boli ľudia. Inými slovami, aby dovolili ľuďom tam ísť. Je to len taká moja myšlienka, ale možno by to mali posunúť o rok," povedal Trump.

Japonský premiér a americký prezident mali potom spoločný telefonát. Abe však povedal, že zrušenie či presunutie olympiády "vôbec nebolo témou," vyjadril sa tak na tlačovej konferencii. Citoval ho theguardian.com

"Prejdeme cez toto obdobie rozmáhania sa koronavírusu a zorganizujeme podľa plánov olympijské hry," povedal Abe.

Tiež pripomenul, že v Japonsku nie je koronavírus v takom štádiu ako v niektorých iných ázijských krajinách. Snaha o oddialenie vrcholu infekcie bolo podľa neho dobrým krokom k tomu, aby sa uzdravili tí, ktorí boli v kritickom stave.

Tokijský guvernér Juriko Koike taktiež potvrdil, že podľa neho sa olympiáda uskutoční, keďže spravili dôkladné opatrenia voči koronavírusu.

Už zapaľovanie olympijského ohňa 12. marca však bolo bez divákov, čo sa od roku 1984 ešte nestalo.

Olympiáda by sa mala začať 24. júla.

Problémom tiež je, že športovci majú problém s kvalifikačnými procesmi na olympiádu prakticky naprieč celý športovým svetom. Rušia sa jednotlivé podujatia a tak nemajú kde získavať body či dosahovať požadované limity.

Napríklad olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth zatiaľ nevie, či vôbec bude môcť obhajovať zlato. Koronavírus zrušil Dudinskú päťdesiatku, na ktorej chcel zájsť olympijský limit.

Zrušili si mu aj ďalšie príležitosti a šancí je tak preňho stále menej.

V Japonsku je momentálne známych viac ako 1400 prípadov koronavírusu a zomrelo 28 ľudí.

