V hre sú stovky miliónov. Koronavírus môže ovplyvniť aj platový strop NHL

Môže sa stať, že NHL nebude mať víťaza.

15. mar 2020 o 9:03 TASR

NEW YORK. Prípadné nedohratie sezóny v zámorskej NHL z dôvodu pandémie koronavírusu bude hokejovú profiligu stáť stovky miliónov dolárov.

Podľa Elliottea Friedmana zo stanice Sportsnet by mohla liga čeliť strate príjmov až vo výške 700 miliónov amerických dolárov, pričom sa už hovorilo aj o rovnej miliarde. Denník Toronto Sun odhaduje stratu príjmov na 500 miliónov USD.

Súvisiaci článok Hráči NHL a NBA sa zbierajú na platy zamestnancov tímov, venujú im státisíce Čítajte

Vedenie NHL sa rozhodlo do odvolania prerušiť sezónu v čase, keď do konca základnej časti zostávalo odohrať 189 zápasov. Dlhodobá časť sa mala skončiť 5. apríla a o dva dni neskôr sa mali začať boje o Stanleyho pohár.

Vzhľadom na šíriacu sa nákazu reálne hrozí, že majstrovský pohár v NHL neudelia prvýkrát od sezóny 2004/2005, keď kompletný ročník vymazala výluka.

Prípadné predčasné ukončenie sezóny by sa mohli dotknút aj platového stropu. Komisár NHL Gary Bettman iba nedávno informoval, že by v ročníku 2020/2021 mohli kluby počítať s platovým stropom na úrovni 84 až 88 miliónov dolárov, čo by bol významný nárast oproti súčasnej výške 81,5 milióna USD.

Šíriaci sa koronavírus a opatrenia, ktoré si v NHL ešte vyžiada, by však mohli spôsobiť, že nakoniec bude platový strop ešte nižší ako v súčasnosti. To by mohlo mať negatívny dopad na platový rozpočet klubov, viaceré by boli nútené vymeniť niekoľkých hráčov, alebo ich vykúpiť zo zmluvy, aby sa dostali pod strop.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.





Čítajte viac: https://sport.sme.sk/c/22358392/romain-bardet-kritizuje-pre-koronavirus-pariz-nice.html