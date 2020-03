EURO takmer určite v plánovanom čase nebude, zvažujú sa viaceré termíny

Zmeny sa zrejme dotknú aj Ligy majstrov a Európskej ligy.

15. mar 2020 o 11:53 SITA

BRATISLAVA. Európska futbalová únia (UEFA) mala upovedomiť svojich dodávateľov, aby sa zatiaľ nepripravovali na ME 2020 v letnom dátume, pretože šampionát plánujú presunúť na iný termín.

Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá ochromila futbal v Európe. Keďže nikto nedokáže predpovedať, koľko potrvá súčasná mimoriadna situácia, ťažko určiť, kedy sa opäť začnú hrať mnohé pozastavené súťaže, napr. talianska Serie A, nemecká I. bundesliga či anglická Premier League.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: V Nemecku predávajú virtuálnu klobásu, šport sa nehrá nikde Čítajte

Ako referoval web theathletic.co.uk, predstavitelia UEFA sú si vedomí toho, že akonáhle bude možné obnoviť európske ligové súťaže, ich riadiace orgány sa budú všemožne snažiť čím skôr dokončiť rozbehnutý ročník.

Tým pádom sa organizácia tohtoročných ME, ktoré sú naplánované od 12. júna do 12. júla, zdá byť málo pravdepodobná. Aj členka Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), Talianka Evelina Christillinová, v sobotu potvrdila, že UEFA momentálne aktívne pracuje nad odložením ME 2020.



Čoraz častejšie sa tak spomína odloženie európskeho šampionátu na budúcoročné leto. Podľa francúzskeho denníka L´Equipe majú tento variant odsúhlasiť zástupcovia všetkých členských krajín na budúci utorok.

The Telegraph však spomína aj druhý variant - ME by sa podľa tohto periodika mohli konať v decembri tohto roka. UEFA zvolala na 17. marca videokonferenciu za účasti 55 členských štátov a tiež predstaviteľov európskych futbalových líg, ako aj lídrov FIFPro. Konečné slovo bude mať výkonný výbor UEFA.



UEFA v piatok odložila budúcotýždňové zápasy dvoch európskych pohárových súťaží - Ligy majstrov a Európskej ligy.

Podľa britského denníka Mirror nečakaná situácia s koronavírusom prinúti UEFA k zmene systému tohtosezónnej edície a v snahe dokončiť súťaže do začiatku budúcej sezóny by sa štvrťfinálové a semifinálové konfrontácie LM a EL hrali iba na jeden zápas.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.





Čítajte viac: https://sport.sme.sk/c/22358849/koronavirus-sport-minuta-po-minute-nedela-15-marec.html