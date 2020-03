S futbalistami sa zaobchádzalo ako s pokusnými myšami, vraví Rooney

Nepáči sa mu, ako neskoro prerušili Premier League.

15. mar 2020 o 16:17 TASR

LONDÝN. Anglický futbalista Wayne Rooney je nespokojný s postupom vlády a Anglickej futbalovej asociácie (FA) v súvislosti s opatreniami pre šírenie koronavírusu.

Rooney vyhlásil, že s futbalistami sa zachádzalo ako s pokusnými myšami.

Vedenie anglickej futbalovej Premier League sa vo štvrtok zíde na mimoriadnom stretnutí, aby prediskutovalo ďalšie kroky v súvislosti s koronavírusom.

Na piatkovom mítingu rozhodlo o prerušení súťaže do 3. apríla, do úvahy však prichádza aj zrušenie zvyšku sezóny.

"Prerušiť ligu bolo správne, ale dovtedy sa zdalo, že s futbalistami v Anglicku sa zaobchádza s pokusnými myšami. Viem, ako sa cítim.

Ak ma niekto nakazil, pretože som musel hrať, keď to nie je bezpečné, musel by som tvrdo premýšľať o tom, že si niekedy znova zahrám. Nikdy by som úradom neodpustil," uviedol Rooney.

Rooney ešte povedal, že pre hráčov a ich rodiny to bolo ťažké a znepokojivé obdobie, pretože ďalšie športy prerušili súťaže.

"Prečo sme čakali až do piatka, kým ochorel tréner Arsenalu Mikel Arteta a až potom sme urobili správne rozhodnutie? Boli za tým peniaze?" dodal Rooney.

Tridsaťštyriročný útočník sa do Anglicka vrátil vlani z USA, potom sa stal hrajúcim trénerom klubu Derby County.

V Británii evidovali k 15. marcu 1143 infikovaných osôb a 21 úmrtí. Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 5833, v 142 krajinách sveta ho diagnostikovali u 156.400 osôb.

