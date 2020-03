Liverpool by mal dostať titul, aj keby sa sezóna nedokončila, tvrdí britský denník

Môže sa stať, že ročník anulujú.

15. mar 2020 o 17:54 SITA

BRATISLAVA. Futbalisti FC Liverpool majú v anglickej Premier League na líderskej pozícii neohrozený 25-bodový náskok a mužstvu chýba už iba veľmi málo, aby sa po dlhých 30 rokoch stalo šampiónom najvyššej súťaže v Anglicku.

Tím trénera Jürgena Kloppa však natrafil na nečakaného súpera - koronavírus, ktorý pácha škody už aj na európskom kontinente.

Súvisiaci článok Ronaldo obeťou hoaxu. Kuckov spoluhráč číta rozprávky na dobrú noc Čítajte

Napriek tomu, že život na Britských ostrovoch vo väčšine prípadov zatiaľ stále funguje ako doposiaľ, v piatok sa aj vedenie Premier League a nižších anglických súťaží rozhodlo k prerušeniu aktuálneho ročníka 2019/2020, zatiaľ do 3. apríla.

Liverpoolské čakanie na majstrovskú trofej sa tak predlžuje a stále existuje možnosť, že sa táto sezóna nedokončí. To by podľa webu denníka The Mirror mohlo viesť k anulovaniu tohtosezónnej edície a organizácia z Anfieldu by sa vytúženej trofeje nedočkala ani tentoraz.



Podľa mnohých odborníkov v anglickom futbale si Liverpool vzhľadom na tohtosezónne počínanie zaslúži trofej v Premier League, a to aj v prípade, keby došlo k predčasnému zrušeniu súťaže a o vyhlásení majstra by sa malo rozhodnúť "od stola" na základe aktuálnej ligovej tabuľky.



"Za vyrovnanosť výkonov a brilantné výkony si to Liverpool zaslúži. Samozrejme, v tejto sezóny zvíťazil v mnohých zápasoch aj po nevzhľadnej hre, čo je v anglickom futbale charakteristickým znakom šampiónov, úsilie tohto tímu by však nemalo upadnúť do zabudnutia.

Zrušenie sezóny vygumuje všetku tvrdú prácu a úspechy Kloppovho tímu v tejto sezóne," píše The Mirror.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.